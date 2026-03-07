Рейтинг@Mail.ru
Израиль не планирует наземную операцию в Иране
21:28 07.03.2026 (обновлено: 21:32 07.03.2026)
Израиль не планирует наземную операцию в Иране
Израиль не планирует наземную операцию в Иране
Израиль не планирует направлять свои войска в Иран для наземной операции, сообщил в субботу президент Израиля Ицхак Герцог в эфире телеканала Fox News. РИА Новости, 07.03.2026
в мире
иран
оон
военная операция сша и израиля против ирана
сша
али хаменеи
дональд трамп
ицхак герцог
в мире, иран, оон, военная операция сша и израиля против ирана, сша, али хаменеи, дональд трамп, ицхак герцог, израиль
В мире, Иран, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана, США, Али Хаменеи, Дональд Трамп, Ицхак Герцог, Израиль
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 мар – РИА Новости. Израиль не планирует направлять свои войска в Иран для наземной операции, сообщил в субботу президент Израиля Ицхак Герцог в эфире телеканала Fox News.
"Нет. Я думаю, что и США не отправят свои войска в Иран (для наземной операции – ред.)", - заявил Герцог, отвечая на вопрос о возможной отправке израильских войск в Иран для проведения наземной операции.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп не исключил возможность отправки американских сухопутных войск в Иран в случае необходимости для достижения целей военной операции.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи человек.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Работа израильской системы ПВО - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
В Хайфе прозвучала воздушная тревога
