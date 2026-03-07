https://ria.ru/20260307/iran-2079288332.html
Израиль не планирует наземную операцию в Иране
Израиль не планирует направлять свои войска в Иран для наземной операции, сообщил в субботу президент Израиля Ицхак Герцог в эфире телеканала Fox News. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T21:28:00+03:00
2026-03-07T21:28:00+03:00
2026-03-07T21:32:00+03:00
Израиль не планирует наземную операцию в Иране
