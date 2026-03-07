Турция предостерегла Иран после падения ракеты на территории страны

СТАМБУЛ, 7 мар - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан после падения ракеты на территории страны заявил, что Анкара предостерегает Иран от повторения таких инцидентов.
"Мы не та страна, что легко поведется на провокации, проблем с защитой нашего воздушного пространства нет. Мы знаем, как выглядит втягивание в войну. Мы обсудили эту тему с иранскими коллегами и сказали, что если это "заблудившаяся" ракета - то это другое дело, но если речь идет о повторении инцидента, то советуем вам быть внимательными, пусть никто в Иране не идет на авантюры, так как Турция до сих пор проявляла свою дружественную позицию, направленную на достижение мира", - заявил Фидан на пресс-конференции в Стамбуле после неформальной встречи глав МИД Организации тюркских государств (ОТГ).
Анкара продолжает координироваться с НАТО и другими союзниками после инцидента со сбитой баллистической ракетой, оставляя за собой право ответа на любую враждебную атаку, заявил в четверг официальный представитель минобороны Турции Зеки Актюрк. Запущенная, предположительно, из Ирана баллистическая ракета была уничтожена в среду в небе над Турцией впервые с начала конфликта на Ближнем Востоке, обошлось без жертв. Ракету сбили силы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, дислоцированные в Восточном Средиземноморье после того, как она пересекла воздушные пространства Ирака и Сирии.
Осколки противоракет систем ПВО упали в районе Дёртйол провинции Хатай, никто не пострадал, сообщило ранее минобороны.
