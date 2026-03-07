https://ria.ru/20260307/iran-2079285925.html
Если Трамп стремится к эскалации конфликта, он ее получит, заявил Аракчи
Если Трамп стремится к эскалации конфликта, он ее получит, заявил Аракчи
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что если власти США добиваются эскалации конфликта с Ираном, то они ее получат. РИА Новости, 07.03.2026
иран
сша
Если Трамп стремится к эскалации конфликта, он ее получит, заявил Аракчи
