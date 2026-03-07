Рейтинг@Mail.ru
Если Трамп стремится к эскалации конфликта, он ее получит, заявил Аракчи
21:10 07.03.2026 (обновлено: 21:23 07.03.2026)
Если Трамп стремится к эскалации конфликта, он ее получит, заявил Аракчи
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что если власти США добиваются эскалации конфликта с Ираном, то они ее получат. РИА Новости, 07.03.2026
© REUTERS / Pierre AlbouyГлава МИД Ирана Аббас Аракчи
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© REUTERS / Pierre Albouy
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 7 мар - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что если власти США добиваются эскалации конфликта с Ираном, то они ее получат.
"Если (президент США Дональд - ред.) Трамп добивается эскалации конфликта, то он делает именно то, к чему наши вооруженные силы давно готовились, и он получит то, чего добивается", - написал Аракчи на своей странице в социальной сети X.
Он добавил, что ответственность за любую эскалацию будет полностью лежать на правительстве США, подчеркнув, что Иран занимается "осуществлением своего права на самооборону".
Последствия удара по университету обороны генштаба ВС Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Высший национальный университет обороны Ирана подвергся ракетному удару
Вчера, 20:32
 
