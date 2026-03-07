ТЕГЕРАН, 7 мар - РИА Новости. Высший национальный университет обороны Ирана на северо-востоке Тегерана подвергся ракетному удару, передает корреспондент РИА Новости.
https://ria.ru/20260307/iran-2079280829.html
Высший национальный университет обороны Ирана подвергся ракетному удару
Высший национальный университет обороны Ирана подвергся ракетному удару - РИА Новости, 07.03.2026
Высший национальный университет обороны Ирана подвергся ракетному удару
Высший национальный университет обороны Ирана на северо-востоке Тегерана подвергся ракетному удару, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T20:32:00+03:00
2026-03-07T20:32:00+03:00
2026-03-07T23:39:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079282405_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a15c5fd05e0b46c6c77979ea0fdca92f.jpg
https://ria.ru/20260307/ssha-2079279377.html
иран
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079282405_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5046a90200568340f95121c515f00d14.jpg
Последствия удара по университету обороны генштаба ВС Ирана в Тегеране
Удар нанесен по Высшему национальному университету обороны генштаба ВС Ирана в Тегеране, передает корреспондент РИА Новости.
2026-03-07T20:32
true
PT0M15S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, тегеран (город), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Тегеран (город), Военная операция США и Израиля против Ирана
Высший национальный университет обороны Ирана подвергся ракетному удару