Высший национальный университет обороны Ирана подвергся ракетному удару - РИА Новости, 07.03.2026
20:32 07.03.2026 (обновлено: 23:39 07.03.2026)
Высший национальный университет обороны Ирана подвергся ракетному удару
Высший национальный университет обороны Ирана подвергся ракетному удару
Высший национальный университет обороны Ирана на северо-востоке Тегерана подвергся ракетному удару, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.03.2026
в мире
иран
тегеран (город)
военная операция сша и израиля против ирана
иран
тегеран (город)
Последствия удара по университету обороны генштаба ВС Ирана в Тегеране
Удар нанесен по Высшему национальному университету обороны генштаба ВС Ирана в Тегеране, передает корреспондент РИА Новости.
в мире, иран, тегеран (город), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Тегеран (город), Военная операция США и Израиля против Ирана
Высший национальный университет обороны Ирана подвергся ракетному удару

РИА Новости: по национальному университету обороны в Тегеране нанесли удар

ТЕГЕРАН, 7 мар - РИА Новости. Высший национальный университет обороны Ирана на северо-востоке Тегерана подвергся ракетному удару, передает корреспондент РИА Новости.
Удар был нанесен по Высшему национальному университету обороны и стратегических исследований при генеральном штабе вооруженных сил армии Ирана. Учебное заведение расположено на северо-востоке иранской столицы Тегерана.
СМИ: США хотят заручиться поддержкой Украины в борьбе с иранскими дронами
СМИ: США хотят заручиться поддержкой Украины в борьбе с иранскими дронами
Вчера, 20:24
 
В миреИранТегеран (город)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
