18:47 07.03.2026
Армия Израиля сообщила об ударе по штабу ВВС КСИР
Армия Израиля сообщила об ударе по штабу ВВС КСИР
Армия обороны Израиля сообщила об ударе по оперативному штабу ВВС КСИР, отвечающему за оценку воздушной обстановки и защиту воздушного пространства Ирана. РИА Новости, 07.03.2026
в мире
израиль
иран
тегеран (город)
военная операция сша и израиля против ирана
Армия Израиля сообщила об ударе по штабу ВВС КСИР

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля сообщила об ударе по оперативному штабу ВВС КСИР, отвечающему за оценку воздушной обстановки и защиту воздушного пространства Ирана.
"Ночью ВВС Израиля, действуя на основе точных разведывательных данных Армии обороны Израиля, завершили масштабную волну ударов по военной инфраструктуре, принадлежащей иранскому террористическому режиму, по всему Тегерану. Один из главных ударов этой волны был нанесен по оперативному штабу ВВС КСИР, отвечающему за оценку воздушной обстановки и защиту воздушного пространства Ирана. Этот оперативный штаб был первым и самым центральным командным пунктом противовоздушной обороны, созданным в Тегеране иранским террористическим режимом", - говорится в сообщении армии.
В армии добавили, что удары были также нанесены по системам ПВО, командным центрам, складам материально-технического обеспечения и другим объектам, расположенным рядом с оперативным штабом.
Работа ПВО в Ашкелоне, Израиль - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
КСИР заявил об ударе гиперзвуковыми ракетами по зданию Минобороны Израиля
