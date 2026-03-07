Армия Израиля сообщила об ударе по штабу ВВС КСИР

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля сообщила об ударе по оперативному штабу ВВС КСИР, отвечающему за оценку воздушной обстановки и защиту воздушного пространства Ирана.

В армии добавили, что удары были также нанесены по системам ПВО, командным центрам, складам материально-технического обеспечения и другим объектам, расположенным рядом с оперативным штабом.