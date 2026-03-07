https://ria.ru/20260307/iran-2079262849.html
В Иране рассказали, когда состоится заседание Совета экспертов
В Иране рассказали, когда состоится заседание Совета экспертов
Заседание Совета экспертов Ирана для выбора нового верховного лидера страны состоится в течение суток, заявил члена совета аятолла Хосейн Мозаффари. РИА Новости, 07.03.2026
иран
