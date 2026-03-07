Рейтинг@Mail.ru
18:45 07.03.2026
В Иране рассказали, когда состоится заседание Совета экспертов
Заседание Совета экспертов Ирана для выбора нового верховного лидера страны состоится в течение суток, заявил члена совета аятолла Хосейн Мозаффари.
в мире, иран, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Иране рассказали, когда состоится заседание Совета экспертов

Аятолла Мозаффари: Совет экспертов Ирана проведет заседание в течение суток

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 7 мар - РИА Новости. Заседание Совета экспертов Ирана для выбора нового верховного лидера страны состоится в течение суток, заявил члена совета аятолла Хосейн Мозаффари.
"Члены Совета экспертов с нетерпением ждут, когда сложатся условия для проведения собрания, обсуждения и избрания нового верховного лидера и преемника мученика-имама (Али Хаменеи - ред.)… Мы надеемся, что с Божьей помощью это произойдет в ближайшие 24 часа", - заявил Мозаффари, его слова приводит иранское агентство Fars.
Он добавил, что к настоящему моменту Совет экспертов не проводил никаких собраний, и призвал граждан Ирана не распространять заведомо ложные слухи об избрании нового лидера страны.
Тегеран - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
СМИ рассказали о задержке в назначении нового лидера Ирана
6 марта, 03:38
 
В миреИранАли ХаменеиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
