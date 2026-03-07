Иран нанес удар по базе США в Бахрейне

ТЕГЕРАН, 7 мар - РИА Новости. Иран нанес удары по американской базе в районе Джуффейр в Бахрейне, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана.
"В продолжение 26-й волны операции "Правдивое обещание 4" в ответ на насильственные действия американских террористов с базы в районе Джуффейр (там дислоцирован штаб Пятого флота ВМС США - ред.) эта база подверглась ударам высокоточными иранскими ракетами", - говорится в заявлении КСИР, которое приводит агентство Fars.
Информация об ударе по базе на территории Бахрейна появилась уже после того, как президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил, что Тегеран принял решение не наносить удары по соседним странам, кроме как в случае атаки с их стороны. Он также извинился перед государствами, которые подверглись атакам Ирана после нападения США и Израиля.
При этом после заявления президента вооруженные силы Ирана заявили, что иранские военные продолжат наносить удары по базам США на Ближнем Востоке, а также целям в Израиле.