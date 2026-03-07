Иран рассчитывает сохранить отношения со странами Ближнего Востока

ТЕГЕРАН, 7 мар - РИА Новости. Тегеран рассчитывает сохранить отношения со странами Ближнего Востока, по территории которых наносил удары, реагируя на нападение США и Израиля, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.
"Иран всегда подчеркивал важность сохранения и продолжения дружественных отношений с региональными государствами на основе добрососедства и взаимного уважения к суверенитету и территориальной целостности", - написал политик в соцсети X.
Он подчеркнул, что Иран проводит "оборонительные операции исключительно по целям и местам, которые являются источником и отправным пунктом для агрессивных действий против Ирана" и считает их "законными целями".
Ранее Пезешкиан сообщил, что Тегеран принял решение не наносить удары по соседним странам, кроме как в случае атаки с их стороны. Он также извинился перед государствами, которые подверглись атакам Ирана после нападения США и Израиля. При этом после заявления президента вооруженные силы Ирана заявили, что иранские военные продолжат наносить удары по базам США на Ближнем Востоке, а также целям в Израиле.
Иран начал наносить удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи человек. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.