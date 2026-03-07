Рейтинг@Mail.ru
Иран рассчитывает сохранить отношения со странами Ближнего Востока - РИА Новости, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:55 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/iran-2079253572.html
Иран рассчитывает сохранить отношения со странами Ближнего Востока
Иран рассчитывает сохранить отношения со странами Ближнего Востока - РИА Новости, 07.03.2026
Иран рассчитывает сохранить отношения со странами Ближнего Востока
Тегеран рассчитывает сохранить отношения со странами Ближнего Востока, по территории которых наносил удары, реагируя на нападение США и Израиля, заявил... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T17:55:00+03:00
2026-03-07T17:55:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
масуд пезешкиан
али хаменеи
амир саид иравани
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
https://ria.ru/20260307/mid-2079251001.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, масуд пезешкиан, али хаменеи, амир саид иравани, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Масуд Пезешкиан, Али Хаменеи, Амир Саид Иравани, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран рассчитывает сохранить отношения со странами Ближнего Востока

Пезешкиан: Иран рассчитывает сохранить отношения со странами Ближнего Востока

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 7 мар - РИА Новости. Тегеран рассчитывает сохранить отношения со странами Ближнего Востока, по территории которых наносил удары, реагируя на нападение США и Израиля, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.
"Иран всегда подчеркивал важность сохранения и продолжения дружественных отношений с региональными государствами на основе добрососедства и взаимного уважения к суверенитету и территориальной целостности", - написал политик в соцсети X.
Он подчеркнул, что Иран проводит "оборонительные операции исключительно по целям и местам, которые являются источником и отправным пунктом для агрессивных действий против Ирана" и считает их "законными целями".
"Мы не нападали на дружественные соседние страны, мы лишь атаковали базы, военные объекты и потенциал США в регионе", - добавил Пезешкиан.
Ранее Пезешкиан сообщил, что Тегеран принял решение не наносить удары по соседним странам, кроме как в случае атаки с их стороны. Он также извинился перед государствами, которые подверглись атакам Ирана после нападения США и Израиля. При этом после заявления президента вооруженные силы Ирана заявили, что иранские военные продолжат наносить удары по базам США на Ближнем Востоке, а также целям в Израиле.
Иран начал наносить удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи человек. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
МИД России призвал Иран и Азербайджан к благоразумию
Вчера, 17:43
 
В миреИранСШАИзраильМасуд ПезешкианАли ХаменеиАмир Саид ИраваниООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала