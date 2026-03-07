Рейтинг@Mail.ru
Tasnim опубликовало фото детей, погибших при ударе по школе в Иране
17:28 07.03.2026 (обновлено: 19:13 07.03.2026)
Tasnim опубликовало фото детей, погибших при ударе по школе в Иране
Агентство Tasnim опубликовало фото детей, погибших в результате американо-израильского удара по школе в иранском Минабе 28 февраля. РИА Новости, 07.03.2026
в мире, иран, сша, израиль, аббас аракчи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Аббас Аракчи, Военная операция США и Израиля против Ирана
© REUTERS / Abbas Zakeri/Mehr News/WANAРазбор завалов после израильского удара по школе в Минабе, Иран
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Агентство Tasnim опубликовало фото детей, погибших в результате американо-израильского удара по школе в иранском Минабе 28 февраля.
В своем Telegram-канале агентство публикует изображения 119 погибших учеников школы в Минабе.
© Tasnim News AgencyФото детей, погибших в результате американо-израильского удара по школе в иранском Минабе 28 февраля
Фото детей, погибших в результате американо-израильского удара по школе в иранском Минабе 28 февраля
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. В первый же день конфликта под удар попала школа для девочек "Шаджаре Тайебе" на юге Ирана. По словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, жертвами атаки, в которой власти обвинили США и Израиль, стали не менее 171 школьницы.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Иран потребовал от стран Ближнего Востока отказаться от поддержки атак США
Вчера, 17:15
 
В миреИранСШАИзраильАббас АракчиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
