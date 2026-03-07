https://ria.ru/20260307/iran-2079248847.html
Tasnim опубликовало фото детей, погибших при ударе по школе в Иране
Tasnim опубликовало фото детей, погибших при ударе по школе в Иране - РИА Новости, 07.03.2026
Tasnim опубликовало фото детей, погибших при ударе по школе в Иране
Агентство Tasnim опубликовало фото детей, погибших в результате американо-израильского удара по школе в иранском Минабе 28 февраля. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T17:28:00+03:00
2026-03-07T17:28:00+03:00
2026-03-07T19:13:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
аббас аракчи
военная операция сша и израиля против ирана
Tasnim опубликовало фото детей, погибших при ударе по школе в Иране
Tasnim опубликовало фото 119 погибших при ударе по школе в Иране