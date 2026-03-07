Рейтинг@Mail.ru
Иран потребовал от стран Ближнего Востока отказаться от поддержки атак США - РИА Новости, 07.03.2026
17:15 07.03.2026
Иран потребовал от стран Ближнего Востока отказаться от поддержки атак США
Иран потребовал от стран Ближнего Востока отказаться от поддержки атак США - РИА Новости, 07.03.2026
Иран потребовал от стран Ближнего Востока отказаться от поддержки атак США
Иран требует от стран Ближнего Востока отказаться от поддержки атак США, в этом случае не станет предпринимать ответных действий в их отношении, сообщил... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T17:15:00+03:00
2026-03-07T17:15:00+03:00
в мире
иран
сша
ближний восток
масуд пезешкиан
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
ближний восток
в мире, иран, сша, ближний восток, масуд пезешкиан, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Ближний Восток, Масуд Пезешкиан, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран потребовал от стран Ближнего Востока отказаться от поддержки атак США

Иран потребовал от стран Ближнего Востока не сотрудничать с США

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 7 мар - РИА Новости. Иран требует от стран Ближнего Востока отказаться от поддержки атак США, в этом случае не станет предпринимать ответных действий в их отношении, сообщил замглавы администрации президента Ирана по связям с общественностью Мохаммад-Мехди Табатабаи.
"Послание президента Ирана (предельно) ясно: если страны региона не будут сотрудничать (с Соединенными Штатами) при нападении США на нас, тогда и мы на них (на эти страны - ред.) не нападем", - написал он в соцсети X.
По его словам, Иран будет решительно отвечать на продолжение "агрессии" атаками на американские базы на Ближнем Востоке.
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил, что Тегеран принял решение не наносить удары по соседним странам, кроме как в случае атаки с их стороны. Он также извинился перед государствами, которые подверглись атакам иранской стороны после нападения США и Израиля.
При этом после заявления президента вооруженные силы Ирана заявили, что иранские военные продолжат наносить удары по базам США на Ближнем Востоке, а также целям в Израиле.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В миреИранСШАБлижний ВостокМасуд ПезешкианВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
