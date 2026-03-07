https://ria.ru/20260307/iran-2079246481.html
Иран потребовал от стран Ближнего Востока отказаться от поддержки атак США
Иран потребовал от стран Ближнего Востока отказаться от поддержки атак США - РИА Новости, 07.03.2026
Иран потребовал от стран Ближнего Востока отказаться от поддержки атак США
Иран требует от стран Ближнего Востока отказаться от поддержки атак США, в этом случае не станет предпринимать ответных действий в их отношении, сообщил... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T17:15:00+03:00
2026-03-07T17:15:00+03:00
2026-03-07T17:15:00+03:00
в мире
иран
сша
ближний восток
масуд пезешкиан
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
https://ria.ru/20260307/ssha-2079246057.html
https://ria.ru/20260307/iran-2079229816.html
иран
сша
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, ближний восток, масуд пезешкиан, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Ближний Восток, Масуд Пезешкиан, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран потребовал от стран Ближнего Востока отказаться от поддержки атак США
Иран потребовал от стран Ближнего Востока не сотрудничать с США
ТЕГЕРАН, 7 мар - РИА Новости. Иран требует от стран Ближнего Востока отказаться от поддержки атак США, в этом случае не станет предпринимать ответных действий в их отношении, сообщил замглавы администрации президента Ирана по связям с общественностью Мохаммад-Мехди Табатабаи.
"Послание президента Ирана
(предельно) ясно: если страны региона не будут сотрудничать (с Соединенными Штатами) при нападении США
на нас, тогда и мы на них (на эти страны - ред.) не нападем", - написал он в соцсети X
.
По его словам, Иран будет решительно отвечать на продолжение "агрессии" атаками на американские базы на Ближнем Востоке
.
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан
сообщил, что Тегеран
принял решение не наносить удары по соседним странам, кроме как в случае атаки с их стороны. Он также извинился перед государствами, которые подверглись атакам иранской стороны после нападения США и Израиля
.
При этом после заявления президента вооруженные силы Ирана заявили, что иранские военные продолжат наносить удары по базам США на Ближнем Востоке, а также целям в Израиле.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.