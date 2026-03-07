Иран потребовал от стран Ближнего Востока отказаться от поддержки атак США

ТЕГЕРАН, 7 мар - РИА Новости. Иран требует от стран Ближнего Востока отказаться от поддержки атак США, в этом случае не станет предпринимать ответных действий в их отношении, сообщил замглавы администрации президента Ирана по связям с общественностью Мохаммад-Мехди Табатабаи.

"Послание президента Ирана (предельно) ясно: если страны региона не будут сотрудничать (с Соединенными Штатами) при нападении США на нас, тогда и мы на них (на эти страны - ред.) не нападем", - написал он в соцсети X

По его словам, Иран будет решительно отвечать на продолжение "агрессии" атаками на американские базы на Ближнем Востоке

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил, что Тегеран принял решение не наносить удары по соседним странам, кроме как в случае атаки с их стороны. Он также извинился перед государствами, которые подверглись атакам иранской стороны после нападения США и Израиля

При этом после заявления президента вооруженные силы Ирана заявили, что иранские военные продолжат наносить удары по базам США на Ближнем Востоке, а также целям в Израиле.