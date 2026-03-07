Рейтинг@Mail.ru
Количество погибших при высадке десанта Израиля на востоке Ливана возросло
15:31 07.03.2026 (обновлено: 15:41 07.03.2026)
Количество погибших при высадке десанта Израиля на востоке Ливана возросло
Количество погибших при высадке десанта Израиля на востоке Ливана возросло - РИА Новости, 07.03.2026
Количество погибших при высадке десанта Израиля на востоке Ливана возросло
Количество погибших в результате израильских ударов при высадке десанта на востоке Ливана выросло до 41 человека, еще 40 получили ранения, говорится в заявлении РИА Новости, 07.03.2026
в мире
ливан
военная операция сша и израиля против ирана
ливан
2026
Новости
1920
1920
true
в мире, ливан, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ливан, Военная операция США и Израиля против Ирана
Количество погибших при высадке десанта Израиля на востоке Ливана возросло

Количество погибших при высадке десанта Израиля в Ливане возросло до 41 человека

Израильский вертолет ведет огонь над израильско-ливанской границей
Израильский вертолет ведет огонь над израильско-ливанской границей - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© REUTERS / Gil Eliyahu
Израильский вертолет ведет огонь над израильско-ливанской границей
БЕЙРУТ, 7 мар - РИА Новости. Количество погибших в результате израильских ударов при высадке десанта на востоке Ливана выросло до 41 человека, еще 40 получили ранения, говорится в заявлении министерства здравоохранения Ливана.
Армия Ливана заявила, что в ночь на субботу израильские военные провели операцию с высадкой десанта в районе Наби-Шит на востоке Ливана.
"Серия авиаударов, нанесённых израильскими силами по населённому пункту Наби-Шит и соседним деревням в округе Баальбек, привела, по итоговым данным, к гибели 41 человека и ранению ещё 40", - говорится в заявлении.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
