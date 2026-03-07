https://ria.ru/20260307/iran-2079231728.html
Количество погибших при высадке десанта Израиля на востоке Ливана возросло
Количество погибших в результате израильских ударов при высадке десанта на востоке Ливана выросло до 41 человека, еще 40 получили ранения, говорится в заявлении РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T15:31:00+03:00
2026-03-07T15:31:00+03:00
2026-03-07T15:41:00+03:00
ливан
БЕЙРУТ, 7 мар - РИА Новости. Количество погибших в результате израильских ударов при высадке десанта на востоке Ливана выросло до 41 человека, еще 40 получили ранения, говорится в заявлении министерства здравоохранения Ливана.
Армия Ливана
заявила, что в ночь на субботу израильские военные провели операцию с высадкой десанта в районе Наби-Шит на востоке Ливана.
"Серия авиаударов, нанесённых израильскими силами по населённому пункту Наби-Шит и соседним деревням в округе Баальбек, привела, по итоговым данным, к гибели 41 человека и ранению ещё 40", - говорится в заявлении.