Количество погибших при высадке десанта Израиля на востоке Ливана возросло

БЕЙРУТ, 7 мар - РИА Новости. Количество погибших в результате израильских ударов при высадке десанта на востоке Ливана выросло до 41 человека, еще 40 получили ранения, говорится в заявлении министерства здравоохранения Ливана.

"Серия авиаударов, нанесённых израильскими силами по населённому пункту Наби-Шит и соседним деревням в округе Баальбек, привела, по итоговым данным, к гибели 41 человека и ранению ещё 40", - говорится в заявлении.