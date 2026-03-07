Рейтинг@Mail.ru
Погранслужба рассказала об эвакуации россиян из Ирана в Азербайджан - РИА Новости, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:59 07.03.2026 (обновлено: 14:11 07.03.2026)
https://ria.ru/20260307/iran-2079219742.html
Погранслужба рассказала об эвакуации россиян из Ирана в Азербайджан
Погранслужба рассказала об эвакуации россиян из Ирана в Азербайджан - РИА Новости, 07.03.2026
Погранслужба рассказала об эвакуации россиян из Ирана в Азербайджан
Азербайджанская сторона на фоне ударов США и Израиля по Ирану эвакуировала 282 гражданина России из исламской республики, сообщили РИА Новости в азербайджанской РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T13:59:00+03:00
2026-03-07T14:11:00+03:00
в мире
иран
азербайджан
россия
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078473454_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_590019e325b7da1739d8d521ef7b9683.jpg
https://ria.ru/20260307/iran-2079218576.html
иран
азербайджан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078473454_76:0:987:683_1920x0_80_0_0_0d715ef01f97d8080c8d5e276d31afd7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, азербайджан, россия, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Азербайджан, Россия, Военная операция США и Израиля против Ирана
Погранслужба рассказала об эвакуации россиян из Ирана в Азербайджан

Из Ирана в Азербайджан эвакуировали более 280 россиян

© AP Photo / Vahid SalemiИранский флаг на месте удара в Тегеране
Иранский флаг на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Иранский флаг на месте удара в Тегеране
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАКУ, 7 мар – РИА Новости. Азербайджанская сторона на фоне ударов США и Израиля по Ирану эвакуировала 282 гражданина России из исламской республики, сообщили РИА Новости в азербайджанской государственной погранслужбе.
"Процесс эвакуации граждан из Ирана на фоне ударов США и Израиля по территории Исламской Республики Иран продолжается через погранично-пропускной пункт "Астара". С 28 февраля до 15.00 (14.00 мск - ред.) утра 7 марта через азербайджанскую границу из Ирана эвакуированы 282 гражданина России. В общей сложности эвакуировано около 1800 человек", - сказали в погранслужбе республики.
"Эпическая ярость" и "Рык льва": операция США и Израиля против Ирана
© AP Photo

Совместная военная операция началась с ударов ЦАХАЛ. В Тегеране прогремело как минимум пять взрывов.

Дым на месте удара по Тегерану

Совместная военная операция началась с ударов ЦАХАЛ. В Тегеране прогремело как минимум пять взрывов.

© AP Photo
1 из 9
© REUTERS / Majid Asgaripour

Ракеты ЦАХАЛ попали по проспекту Данешгах и в районе Джомхури. Дым был замечен в районе Пастур.

Обстановка в Тегеране после израильского удара

Ракеты ЦАХАЛ попали по проспекту Данешгах и в районе Джомхури. Дым был замечен в районе Пастур.

© REUTERS / Majid Asgaripour
2 из 9
© REUTERS / Majid Asgaripour

Люди бегут в укрытие после израильского удара по Тегерану.

Люди бегут в укрытие после американо-израильского удара по Тегерану

Люди бегут в укрытие после израильского удара по Тегерану.

© REUTERS / Majid Asgaripour
3 из 9
© AP Photo

Удары по Тегерану планировались несколько месяцев, а дата атаки была определена несколько недель назад, рассказал на условиях анонимности чиновник из Минобороны Израиля.

Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану

Удары по Тегерану планировались несколько месяцев, а дата атаки была определена несколько недель назад, рассказал на условиях анонимности чиновник из Минобороны Израиля.

© AP Photo
4 из 9
© REUTERS / Majid Asgaripour

Целями операции ЦАХАЛ, которую в Израиле назвали "Рык льва", были несколько министерств на юге Тегерана.

Люди бегут в укрытие после американо-израильского удара по Тегерану

Целями операции ЦАХАЛ, которую в Израиле назвали "Рык льва", были несколько министерств на юге Тегерана.

© REUTERS / Majid Asgaripour
5 из 9
© Getty Images

Командование Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть Вооруженных сил страны) подтвердило, что Израиль атаковал ряд военных и административных объектов в Тегеране и других городах.

Дым на месте израильского удара по Тегерану

Командование Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть Вооруженных сил страны) подтвердило, что Израиль атаковал ряд военных и административных объектов в Тегеране и других городах.

© Getty Images
6 из 9
© REUTERS / Majid Asgaripour

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Вашингтон начал масштабную операцию против Тегерана. Новая атака США на Иран получила название "Эпическая ярость".

Обстановка в Тегеране после американо-израильского удара

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Вашингтон начал масштабную операцию против Тегерана. Новая атака США на Иран получила название "Эпическая ярость".

© REUTERS / Majid Asgaripour
7 из 9
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

Целями для ответных ударов иранских сил стали базы США на Ближнем Востоке. Ракеты были выпущены по четырем объектам: в Катаре, Кувейте, ОАЭ, Бахрейне.

Дым на месте израильского удара по Тегерану

Целями для ответных ударов иранских сил стали базы США на Ближнем Востоке. Ракеты были выпущены по четырем объектам: в Катаре, Кувейте, ОАЭ, Бахрейне.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
8 из 9
© REUTERS / Majid Asgaripour

Иран заявил, что продолжит наносить ответные удары до полного поражения США и Израиля.

Обстановка в Тегеране после израильского удара

Иран заявил, что продолжит наносить ответные удары до полного поражения США и Израиля.

© REUTERS / Majid Asgaripour
9 из 9

Совместная военная операция началась с ударов ЦАХАЛ. В Тегеране прогремело как минимум пять взрывов.

© AP Photo
1 из 9

Ракеты ЦАХАЛ попали по проспекту Данешгах и в районе Джомхури. Дым был замечен в районе Пастур.

© REUTERS / Majid Asgaripour
2 из 9

Люди бегут в укрытие после израильского удара по Тегерану.

© REUTERS / Majid Asgaripour
3 из 9

Удары по Тегерану планировались несколько месяцев, а дата атаки была определена несколько недель назад, рассказал на условиях анонимности чиновник из Минобороны Израиля.

© AP Photo
4 из 9

Целями операции ЦАХАЛ, которую в Израиле назвали "Рык льва", были несколько министерств на юге Тегерана.

© REUTERS / Majid Asgaripour
5 из 9

Командование Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть Вооруженных сил страны) подтвердило, что Израиль атаковал ряд военных и административных объектов в Тегеране и других городах.

© Getty Images
6 из 9

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Вашингтон начал масштабную операцию против Тегерана. Новая атака США на Иран получила название "Эпическая ярость".

© REUTERS / Majid Asgaripour
7 из 9

Целями для ответных ударов иранских сил стали базы США на Ближнем Востоке. Ракеты были выпущены по четырем объектам: в Катаре, Кувейте, ОАЭ, Бахрейне.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
8 из 9

Иран заявил, что продолжит наносить ответные удары до полного поражения США и Израиля.

© REUTERS / Majid Asgaripour
9 из 9
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
Перехват ракеты в небе над Тель-Авивом, Израиль - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Иран подтвердил новую волну ударов по израильским и американским целям
Вчера, 13:44
 
В миреИранАзербайджанРоссияВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала