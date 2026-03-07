https://ria.ru/20260307/iran-2079218576.html
Иран подтвердил новую волну ударов по израильским и американским целям
Иран подтвердил новую волну ударов по израильским и американским целям
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть вооруженных сил страны) подтвердил новую волну ударов по целям США и Израиля. РИА Новости, 07.03.2026
в мире
иран
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
Иран подтвердил новую волну ударов по израильским и американским целям
