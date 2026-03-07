Рейтинг@Mail.ru
Выезд российских авто из Ирана продолжается - РИА Новости, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:27 07.03.2026 (обновлено: 13:57 07.03.2026)
https://ria.ru/20260307/iran-2079217031.html
Выезд российских авто из Ирана продолжается
Выезд российских авто из Ирана продолжается - РИА Новости, 07.03.2026
Выезд российских авто из Ирана продолжается
Выезд российских автотранспортных средств с территории Ирана продолжается через пункт пропуска "Астара" при содействии азербайджанских властей, сообщил Минтранс РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T13:27:00+03:00
2026-03-07T13:57:00+03:00
в мире
иран
россия
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077421820_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_41fa1fa85fe9f51024a03bafeaeb5f4a.jpg
https://ria.ru/20260307/iran-2079216151.html
иран
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077421820_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1117151d8b2c18ba4bf710a1d42c3b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, россия, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Россия, Военная операция США и Израиля против Ирана
Выезд российских авто из Ирана продолжается

Выезд российских авто из Ирана продолжается через КПП "Астара"

© AP Photo / Vahid SalemiОбстановка в Тегеране после американо-израильского удара
Обстановка в Тегеране после американо-израильского удара - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Обстановка в Тегеране после американо-израильского удара. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Выезд российских автотранспортных средств с территории Ирана продолжается через пункт пропуска "Астара" при содействии азербайджанских властей, сообщил Минтранс России.
«
"При содействии азербайджанских властей продолжается организованный выезд российских автотранспортных средств с территории Республики Иран через пункт пропуска "Астара", - говорится в сообщении.
В министерстве уточнили, что движение в пункте пропуска осуществляется в штатном режиме, а представители "Ассоциации международных автомобильных перевозчиков" (АСМАП) ведут мониторинг на месте.
"Минтранс России и АСМАП выражают благодарность властям Азербайджанской Республики за всестороннее содействие в оперативном решении вопросов, связанных с эвакуацией людей из Ирана", - добавили в Минтрансе.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Иран заявил, что продолжит наносить удары по целям США и Израиля
Вчера, 13:16
 
В миреИранРоссияВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала