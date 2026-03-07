https://ria.ru/20260307/iran-2079217031.html
Выезд российских авто из Ирана продолжается
Выезд российских авто из Ирана продолжается - РИА Новости, 07.03.2026
Выезд российских авто из Ирана продолжается
Выезд российских автотранспортных средств с территории Ирана продолжается через пункт пропуска "Астара" при содействии азербайджанских властей, сообщил Минтранс РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T13:27:00+03:00
2026-03-07T13:27:00+03:00
2026-03-07T13:57:00+03:00
в мире
иран
россия
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077421820_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_41fa1fa85fe9f51024a03bafeaeb5f4a.jpg
https://ria.ru/20260307/iran-2079216151.html
иран
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077421820_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1117151d8b2c18ba4bf710a1d42c3b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, россия, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Россия, Военная операция США и Израиля против Ирана
Выезд российских авто из Ирана продолжается
Выезд российских авто из Ирана продолжается через КПП "Астара"