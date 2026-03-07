Иран заявил, что продолжит наносить удары по целям США и Израиля

«

"Удары по США и сионистскому режиму продолжатся. Страны, которые до сих пор не предоставляли США и Израилю свое пространство и возможности, не были целями наших атак, да и сейчас таковыми не являются", - сказал Шекарчи, чьи слова приводит агентство Fars.