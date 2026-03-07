Иран заявил, что продолжит наносить удары по целям США и Израиля

ТЕГЕРАН, 7 мар - РИА Новости. Иранские военные продолжат наносить удары по целям США на Ближнем Востоке и Израилю, заявил представитель генштаба вооруженных сил исламской республики Абольфазль Шекарчи.
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил, что Тегеран принял решение не наносить удары по соседним странам, кроме как в случае атаки с их стороны. Он также извинился перед государствами, которые подверглись атакам иранской стороны после нападения США и Израиля.
"Удары по США и сионистскому режиму продолжатся. Страны, которые до сих пор не предоставляли США и Израилю свое пространство и возможности, не были целями наших атак, да и сейчас таковыми не являются", - сказал Шекарчи, чьи слова приводит агентство Fars.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
