Иран заявил, что продолжит наносить удары по целям США и Израиля - РИА Новости, 07.03.2026
13:16 07.03.2026
Иран заявил, что продолжит наносить удары по целям США и Израиля
Иран заявил, что продолжит наносить удары по целям США и Израиля - РИА Новости, 07.03.2026
Иран заявил, что продолжит наносить удары по целям США и Израиля
Иранские военные продолжат наносить удары по целям США на Ближнем Востоке и Израилю, заявил представитель генштаба вооруженных сил исламской республики... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T13:16:00+03:00
2026-03-07T13:16:00+03:00
в мире
сша
израиль
иран
масуд пезешкиан
военная операция сша и израиля против ирана
2026
в мире, сша, израиль, иран, масуд пезешкиан, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Израиль, Иран, Масуд Пезешкиан, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран заявил, что продолжит наносить удары по целям США и Израиля

Иран заявил о продолжении ударов по целям США на Ближнем Востоке и Израилю

Флаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 7 мар - РИА Новости. Иранские военные продолжат наносить удары по целям США на Ближнем Востоке и Израилю, заявил представитель генштаба вооруженных сил исламской республики Абольфазль Шекарчи.
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил, что Тегеран принял решение не наносить удары по соседним странам, кроме как в случае атаки с их стороны. Он также извинился перед государствами, которые подверглись атакам иранской стороны после нападения США и Израиля.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Почему война против Ирана гораздо опаснее для России, чем это кажется
6 марта, 08:00
«

"Удары по США и сионистскому режиму продолжатся. Страны, которые до сих пор не предоставляли США и Израилю свое пространство и возможности, не были целями наших атак, да и сейчас таковыми не являются", - сказал Шекарчи, чьи слова приводит агентство Fars.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
У Трампа осталась последняя надежда на победу над Ираном
5 марта, 08:00
 
