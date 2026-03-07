Рейтинг@Mail.ru
"Ждем": КСИР сделал резкое заявление о сопровождающих танкеры военных США - РИА Новости, 07.03.2026
11:49 07.03.2026
"Ждем": КСИР сделал резкое заявление о сопровождающих танкеры военных США
"Ждем": КСИР сделал резкое заявление о сопровождающих танкеры военных США
в мире
иран
сша
ормузский пролив
скотт бессент
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
ормузский пролив
"Ждем": КСИР сделал резкое заявление о сопровождающих танкеры военных США

КСИР заявил, что ждет сопровождающих танкеры через Ормузский пролив военных США

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© NASA
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 7 мар - РИА Новости. Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Али Мохаммад Наини, комментируя сообщения о военных США, которые будут сопровождать суда через Ормузский пролив, заявил, что иранская сторона "ждет" их.
Ранее глава минфина США Скотт Бессент заявил, что американские военные приступят к конвоированию торговых судов через Ормузский пролив через одну-две недели.
Фуражка военнослужащего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в зале заседаний парламента Ирана в столице страны — Тегеране - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Что такое Корпус стражей исламской революции (КСИР)
4 марта, 16:29
«
"Иран чрезвычайно приветствует заявления о присутствии американских сил для сопровождения танкеров через Ормузский пролив. Кстати, мы их ждём", - приводит слова Наини гостелерадиокомпания Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
У Трампа осталась последняя надежда на победу над Ираном
5 марта, 08:00
 
В миреИранСШАОрмузский проливСкотт БессентВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
