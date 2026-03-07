"Ждем": КСИР сделал резкое заявление о сопровождающих танкеры военных США

ТЕГЕРАН, 7 мар - РИА Новости. Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Али Мохаммад Наини, комментируя сообщения о военных США, которые будут сопровождать суда через Ормузский пролив, заявил, что иранская сторона "ждет" их.