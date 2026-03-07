"Ждем": КСИР сделал резкое заявление о сопровождающих танкеры военных США

ТЕГЕРАН, 7 мар - РИА Новости. Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Али Мохаммад Наини, комментируя сообщения о военных США, которые будут сопровождать суда через Ормузский пролив, заявил, что иранская сторона "ждет" их.
Ранее глава минфина США Скотт Бессент заявил, что американские военные приступят к конвоированию торговых судов через Ормузский пролив через одну-две недели.
Что такое Корпус стражей исламской революции (КСИР)
4 марта, 16:29
«
"Иран чрезвычайно приветствует заявления о присутствии американских сил для сопровождения танкеров через Ормузский пролив. Кстати, мы их ждём", - приводит слова Наини гостелерадиокомпания Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
У Трампа осталась последняя надежда на победу над Ираном
5 марта, 08:00