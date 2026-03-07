Из Ирана эвакуировали членов семей российского посольства

© Фото : Посольство Российской Федерации в Исламской Республике Иран Посольство России в Тегеране, Иран

ТЕГЕРАН, 7 мар - РИА Новости. Члены семей посольства РФ были эвакуированы из Ирана, дипломаты и административно-технический персонал остаются на месте, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Тегеране.

"В части, касающейся посольства, 3 марта были эвакуированы члены семей сотрудников дипмиссии, включая детей, часть вспомогательного персонала, а также преподаватели общеобразовательной школы при посольстве", - сказал собеседник агентства.