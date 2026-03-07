https://ria.ru/20260307/iran-2079197438.html
Из Ирана эвакуировали членов семей российского посольства
Из Ирана эвакуировали членов семей российского посольства - РИА Новости, 07.03.2026
Из Ирана эвакуировали членов семей российского посольства
Члены семей посольства РФ были эвакуированы из Ирана, дипломаты и административно-технический персонал остаются на месте, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T10:48:00+03:00
2026-03-07T10:48:00+03:00
2026-03-07T10:48:00+03:00
в мире
россия
иран
тегеран (город)
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942068716_0:0:1149:647_1920x0_80_0_0_3d1a4bb206fdf5e6f242370a3b649f28.jpg
https://ria.ru/20260307/posolstvo-2079196004.html
россия
иран
тегеран (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942068716_48:0:1135:815_1920x0_80_0_0_3b522a3503ac500bb5cb50fc248b984f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, иран, тегеран (город), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Россия, Иран, Тегеран (город), Военная операция США и Израиля против Ирана
Из Ирана эвакуировали членов семей российского посольства
Из Ирана эвакуировали членов семей сотрудников посольства России
ТЕГЕРАН, 7 мар - РИА Новости. Члены семей посольства РФ были эвакуированы из Ирана, дипломаты и административно-технический персонал остаются на месте, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Тегеране.
"В части, касающейся посольства, 3 марта были эвакуированы члены семей сотрудников дипмиссии, включая детей, часть вспомогательного персонала, а также преподаватели общеобразовательной школы при посольстве", - сказал собеседник агентства.
"Дипломаты и административно-технический персонал остаются на местах и выполняют свои обязанности", - добавил он.