Рейтинг@Mail.ru
Из Ирана эвакуировали членов семей российского посольства - РИА Новости, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:48 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/iran-2079197438.html
Из Ирана эвакуировали членов семей российского посольства
Из Ирана эвакуировали членов семей российского посольства - РИА Новости, 07.03.2026
Из Ирана эвакуировали членов семей российского посольства
Члены семей посольства РФ были эвакуированы из Ирана, дипломаты и административно-технический персонал остаются на месте, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T10:48:00+03:00
2026-03-07T10:48:00+03:00
в мире
россия
иран
тегеран (город)
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942068716_0:0:1149:647_1920x0_80_0_0_3d1a4bb206fdf5e6f242370a3b649f28.jpg
https://ria.ru/20260307/posolstvo-2079196004.html
россия
иран
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942068716_48:0:1135:815_1920x0_80_0_0_3b522a3503ac500bb5cb50fc248b984f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, иран, тегеран (город), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Россия, Иран, Тегеран (город), Военная операция США и Израиля против Ирана
Из Ирана эвакуировали членов семей российского посольства

Из Ирана эвакуировали членов семей сотрудников посольства России

© Фото : Посольство Российской Федерации в Исламской Республике ИранПосольство России в Тегеране, Иран
Посольство России в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© Фото : Посольство Российской Федерации в Исламской Республике Иран
Посольство России в Тегеране, Иран. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 7 мар - РИА Новости. Члены семей посольства РФ были эвакуированы из Ирана, дипломаты и административно-технический персонал остаются на месте, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Тегеране.
"В части, касающейся посольства, 3 марта были эвакуированы члены семей сотрудников дипмиссии, включая детей, часть вспомогательного персонала, а также преподаватели общеобразовательной школы при посольстве", - сказал собеседник агентства.
"Дипломаты и административно-технический персонал остаются на местах и выполняют свои обязанности", - добавил он.
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
В Иране нет пострадавших среди россиян, заявили в посольстве
Вчера, 10:40
 
В миреРоссияИранТегеран (город)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала