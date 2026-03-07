СМИ раскрыли новый отчаянный шаг США против Ирана с участием Украины

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. США и государства Персидского залива ведут переговоры с Украиной о развертывании системы акустического обнаружения под названием "Небесная крепость" для борьбы с иранскими беспилотниками, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
"Американцы выдвинули Украине очень конкретные требования — поэтому, исходя из их просьб, мы предоставим то, что им нужно", — заявил собеседник издания.
Отмечается, что обсуждения проходят на правительственном, военном и частном уровнях. В материале говорится, что в рамках дискуссий рассматриваются возможности адаптации технологий Киева к климатическим и ландшафтным условиям Ближнего Востока.
Накануне агентство Reuters сообщило, что украинские специалисты по борьбе с беспилотниками начнут работу на американских военных базах уже в ближайшие дни.
Во вторник Владимир Зеленский заявил, что якобы по просьбе Соединенных Штатов отправит в страны Ближнего Востока специалистов по борьбе с БПЛА, с помощью которых ВСУ не в состоянии даже надежно защитить объекты в Киеве. При этом он не уточнил, сколько специалистов направит Украина и куда конкретно.