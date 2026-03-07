Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли новый отчаянный шаг США против Ирана с участием Украины
10:40 07.03.2026 (обновлено: 15:07 07.03.2026)
СМИ раскрыли новый отчаянный шаг США против Ирана с участием Украины
США и государства Персидского залива ведут переговоры с Украиной о развертывании системы акустического обнаружения под названием "Небесная крепость" для борьбы... РИА Новости, 07.03.2026
в мире
украина
сша
киев
владимир зеленский
вооруженные силы украины
военная операция сша и израиля против ирана
украина
сша
киев
в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ раскрыли новый отчаянный шаг США против Ирана с участием Украины

FT: Вашингтон и Киев обсуждают создание "небесной крепости" на Ближнем Востоке

© REUTERS / US NavyСамолет EA-18G Growler готовится к взлету с палубы авианосца ВМС США USS Abraham Lincoln в рамках операции "Эпическая ярость" против Ирана
Самолет EA-18G Growler готовится к взлету с палубы авианосца ВМС США USS Abraham Lincoln в рамках операции Эпическая ярость против Ирана - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© REUTERS / US Navy
Самолет EA-18G Growler готовится к взлету с палубы авианосца ВМС США USS Abraham Lincoln в рамках операции "Эпическая ярость" против Ирана
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. США и государства Персидского залива ведут переговоры с Украиной о развертывании системы акустического обнаружения под названием "Небесная крепость" для борьбы с иранскими беспилотниками, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
"Американцы выдвинули Украине очень конкретные требования — поэтому, исходя из их просьб, мы предоставим то, что им нужно", — заявил собеседник издания.
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Президент Ирана ответил на призывы противника к капитуляции
Вчера, 10:22
Отмечается, что обсуждения проходят на правительственном, военном и частном уровнях. В материале говорится, что в рамках дискуссий рассматриваются возможности адаптации технологий Киева к климатическим и ландшафтным условиям Ближнего Востока.
Накануне агентство Reuters сообщило, что украинские специалисты по борьбе с беспилотниками начнут работу на американских военных базах уже в ближайшие дни.
Во вторник Владимир Зеленский заявил, что якобы по просьбе Соединенных Штатов отправит в страны Ближнего Востока специалистов по борьбе с БПЛА, с помощью которых ВСУ не в состоянии даже надежно защитить объекты в Киеве. При этом он не уточнил, сколько специалистов направит Украина и куда конкретно.
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Временный руководящий совет Ирана постановил не атаковать соседние страны
Вчера, 10:30
 
В миреУкраинаСШАКиевВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
