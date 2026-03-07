Рейтинг@Mail.ru
Временный руководящий совет Ирана постановил не атаковать соседние страны - РИА Новости, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:30 07.03.2026 (обновлено: 11:17 07.03.2026)
https://ria.ru/20260307/iran-2079195111.html
Временный руководящий совет Ирана постановил не атаковать соседние страны
Временный руководящий совет Ирана постановил не атаковать соседние страны - РИА Новости, 07.03.2026
Временный руководящий совет Ирана постановил не атаковать соседние страны
Временный руководящий совет Ирана постановил прекратить атаки на соседние государства, за исключением случаев нападения с их стороны, заявил президент исламской РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T10:30:00+03:00
2026-03-07T11:17:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
масуд пезешкиан
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077435542_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4799abc4c75531f0725f985903d7a0fa.jpg
https://ria.ru/20260307/iran-2079194202.html
https://ria.ru/20260307/shtaty-2079117614.html
иран
сша
израиль
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077435542_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_78fa4c9652009cada3277467dce4254f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, масуд пезешкиан, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана, владимир путин, россия
В мире, Иран, США, Израиль, Масуд Пезешкиан, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана, Владимир Путин, Россия
Временный руководящий совет Ирана постановил не атаковать соседние страны

Пезешкиан: Иран не будет наносить удары по соседним странам первым

© REUTERS / Majid AsgaripourТегеран, Иран
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Тегеран, Иран. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 7 мар — РИА Новости. Временный руководящий совет Ирана постановил прекратить атаки на соседние государства, за исключением случаев нападения с их стороны, заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан.
«

"Совет вчера постановил больше не наносить удары и не запускать ракеты по соседним странам, кроме как в случае атак с их стороны на Иран. <...> Мы много раз говорили, что они наши братья. <...> И мы должны совместно установить мир и стабильность в регионе".

Президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Масуд Пезешкиан
Президент Ирана
Он принес им извинения, отметив, что иранские военные приняли все необходимые меры для защиты ИРИ от нападения США и Израиля. Политик призвал урегулировать имеющиеся противоречия путем дипломатии вместо того, чтобы "быть игрушками Вашингтона и Тель-Авива".
Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Президент Ирана ответил на призывы противника к капитуляции
Вчера, 10:22
Накануне Пезешкиан провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Президент России призвал отказаться от силовых методов решения проблем во всем Ближневосточном регионе и вернуться к мирным переговорам. Он также отметил, что поддерживает постоянный контакт с лидерами государств, входящих в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.
США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
Иран в ответ наносил удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке, в том числе в ОАЭ, Катаре, Саудовской Аравии, Ираке, Кувейте и других странах.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Бойтесь своих желаний: Штаты хотят капитуляции — и получат ее
Вчера, 08:00
 
В миреИранСШАИзраильМасуд ПезешкианАли ХаменеиВоенная операция США и Израиля против ИранаВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала