Временный руководящий совет Ирана постановил не атаковать соседние страны

ТЕГЕРАН, 7 мар — РИА Новости. Временный руководящий совет Ирана постановил прекратить атаки на соседние государства, за исключением случаев нападения с их стороны, заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан.
«
"Совет вчера постановил больше не наносить удары и не запускать ракеты по соседним странам, кроме как в случае атак с их стороны на Иран. <...> Мы много раз говорили, что они наши братья. <...> И мы должны совместно установить мир и стабильность в регионе".
Он принес им извинения, отметив, что иранские военные приняли все необходимые меры для защиты ИРИ от нападения США и Израиля. Политик призвал урегулировать имеющиеся противоречия путем дипломатии вместо того, чтобы "быть игрушками Вашингтона и Тель-Авива".
Накануне Пезешкиан провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Президент России призвал отказаться от силовых методов решения проблем во всем Ближневосточном регионе и вернуться к мирным переговорам. Он также отметил, что поддерживает постоянный контакт с лидерами государств, входящих в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.
США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.