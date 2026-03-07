Рейтинг@Mail.ru
Президент Ирана ответил на призывы противника к капитуляции - РИА Новости, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:22 07.03.2026 (обновлено: 18:44 07.03.2026)
https://ria.ru/20260307/iran-2079194202.html
Президент Ирана ответил на призывы противника к капитуляции
Президент Ирана ответил на призывы противника к капитуляции - РИА Новости, 07.03.2026
Президент Ирана ответил на призывы противника к капитуляции
Заявления о безоговорочной капитуляции Ирана — грезы, заявил иранский президент Масуд Пезешкиан. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T10:22:00+03:00
2026-03-07T18:44:00+03:00
иран
тегеран (город)
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079089758_0:64:1024:640_1920x0_80_0_0_b0e9efde8d4fc088d83aae3ddd2c84d2.jpg
https://ria.ru/20260307/ssha-2079170986.html
иран
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079089758_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_6e2f4bc2d3394d029cddf3b0fb4e9c9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, тегеран (город), военная операция сша и израиля против ирана, в мире
Иран, Тегеран (город), Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
Президент Ирана ответил на призывы противника к капитуляции

Президент Ирана назвал заявления о безоговорочной капитуляции страны грезами

© AP Photo / Mohsen GanjiДым на месте взрыва в Тегеране
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© AP Photo / Mohsen Ganji
Дым на месте взрыва в Тегеране
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 7 мар — РИА Новости. Заявления о безоговорочной капитуляции Ирана — грезы, заявил иранский президент Масуд Пезешкиан.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не примет никакого завершения войны с Ираном, кроме безоговорочной капитуляции исламской республики.
«

"Заявления о том, что мы захотим безоговорочно капитулировать, — всего лишь грезы, которые им стоит унести с собой в могилу", — сказал Пезешкиан в обращении к иранцам, которое опубликовала его пресс-служба.

Президент также призвал иранцев защищать страну вне зависимости от религиозной принадлежности и положения в обществе и отложить все противоречия в сторону, чтобы преодолеть текущий кризис.
США и Израиль с 28 февраля атакуют объекты на территории Ирана, в том числе в Тегеране, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным базам США на Ближнем Востоке.
Военнослужащие США готовят самолет E-2D Hawkeye к взлету с палубы авианосца USS Gerald R. Ford во время операции Эпическая ярость против Ирана - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
"Отчаянная попытка": в США сделали заявление о вторжении в Иран
Вчера, 04:45
 
ИранТегеран (город)Военная операция США и Израиля против ИранаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала