Президент Ирана ответил на призывы противника к капитуляции

ТЕГЕРАН, 7 мар — РИА Новости. Заявления о безоговорочной капитуляции Ирана — грезы, заявил иранский президент Масуд Пезешкиан.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не примет никакого завершения войны с Ираном, кроме безоговорочной капитуляции исламской республики.
«
"Заявления о том, что мы захотим безоговорочно капитулировать, — всего лишь грезы, которые им стоит унести с собой в могилу", — сказал Пезешкиан в обращении к иранцам, которое опубликовала его пресс-служба.
Президент также призвал иранцев защищать страну вне зависимости от религиозной принадлежности и положения в обществе и отложить все противоречия в сторону, чтобы преодолеть текущий кризис.
США и Израиль с 28 февраля атакуют объекты на территории Ирана, в том числе в Тегеране, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным базам США на Ближнем Востоке.