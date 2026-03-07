Рейтинг@Mail.ru
При ударе по иранскому городу Исфахан погибли не менее восьми человек
09:17 07.03.2026 (обновлено: 09:23 07.03.2026)
При ударе по иранскому городу Исфахан погибли не менее восьми человек
Не менее восьми человек погибли в результате ударов США и Израиля по провинции Исфахан в центре Ирана, сообщает иранская гостелерадиокомпания. РИА Новости, 07.03.2026
исфахан
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
Новости
исфахан, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана, в мире
Исфахан, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
© Фото : U.S. Navy Посадка американского истребителя в рамках операции "Эпическая ярость"
Посадка американского истребителя в рамках операции "Эпическая ярость". Архивное фото
ТЕГЕРАН, 7 мар - РИА Новости. Не менее восьми человек погибли в результате ударов США и Израиля по провинции Исфахан в центре Ирана, сообщает иранская гостелерадиокомпания.
"В результате террористических атак США и сионистского режима на (провинцию – ред.) Исфахан погибли восемь граждан, в том числе одна женщина", - говорится в сообщении.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Американский военный эксперт Скотт Риттер на пресс-конференции в Москве - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Скотт Риттер — о конфликте вокруг Ирана и его настоящих целях
