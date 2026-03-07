https://ria.ru/20260307/iran-2079186887.html
При ударе по иранскому городу Исфахан погибли не менее восьми человек
При ударе по иранскому городу Исфахан погибли не менее восьми человек
При ударе по иранскому городу Исфахан погибли не менее восьми человек
Не менее восьми человек погибли в результате ударов США и Израиля по провинции Исфахан в центре Ирана, сообщает иранская гостелерадиокомпания. РИА Новости, 07.03.2026
При ударе по иранскому городу Исфахан погибли не менее восьми человек
При ударе США и Израиля по иранскому Исфахану погибли не менее восьми человек