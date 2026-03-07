https://ria.ru/20260307/iran-2079160283.html
"Пожертвуем всеми": в США выступили с предупреждением из-за Ирана
"Пожертвуем всеми": в США выступили с предупреждением из-за Ирана - РИА Новости, 07.03.2026
"Пожертвуем всеми": в США выступили с предупреждением из-за Ирана
Военные действия США против Ирана дают понять, что США нельзя доверять, заявил бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Daniel Davis. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T01:18:00+03:00
2026-03-07T01:18:00+03:00
2026-03-07T01:18:00+03:00
в мире
сша
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752644_0:118:3223:1931_1920x0_80_0_0_b8fae32b356d6ccc4782db802c6eb36f.jpg
https://ria.ru/20260306/ormuz-2079051411.html
https://ria.ru/20260306/tramp-2079077611.html
сша
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752644_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_00793b88ea66c1490505bcf5872c9aad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
"Пожертвуем всеми": в США выступили с предупреждением из-за Ирана
Риттер: удары по Ирану показывают, что США нельзя доверять