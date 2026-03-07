ТЕГЕРАН, 7 мар - РИА Новости. Иран ожидает, что Россия за счет своего потенциала на международной арене поддержит законные права исламской республики на фоне атак США и Израиля, заявил иранский президент Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным.
Иран ожидает поддержку России на фоне атак США и Израиля, заявил Пезешкиан
Иран ожидает поддержку России на фоне атак США и Израиля, заявил Пезешкиан - РИА Новости, 07.03.2026
Иран ожидает поддержку России на фоне атак США и Израиля, заявил Пезешкиан
Иран ожидает, что Россия за счет своего потенциала на международной арене поддержит законные права исламской республики на фоне атак США и Израиля, заявил... РИА Новости, 07.03.2026
Масуд Пезешкиан. Архивное фото