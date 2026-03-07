https://ria.ru/20260307/iran-2079159355.html
Иран не хочет войны, но будет защищать независимость, заявил постпред
Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что Тегеран не хочет войны, но будет отстаивать независимость. РИА Новости, 07.03.2026
