Иран не хочет войны, но будет защищать независимость, заявил постпред
01:03 07.03.2026
Иран не хочет войны, но будет защищать независимость, заявил постпред
Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что Тегеран не хочет войны, но будет отстаивать независимость. РИА Новости, 07.03.2026
в мире
иран
тегеран (город)
сша
амир саид иравани
али хаменеи
оон
военная операция сша и израиля против ирана
иран
тегеран (город)
сша
в мире, иран, тегеран (город), сша, амир саид иравани, али хаменеи, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Тегеран (город), США, Амир Саид Иравани, Али Хаменеи, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Член Корпуса стражей исламской революции Ирана в центре Тегерана
© AP Photo / Vahid Salemi
Член Корпуса стражей исламской революции Ирана в центре Тегерана. Архивное фото
ООН, 7 мар - РИА Новости. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что Тегеран не хочет войны, но будет отстаивать независимость.
"Иран не ищет войны. Иран не ищет эскалации. Но Иран никогда не откажется от суверенитета", - заявил журналистам высокопоставленный дипломат.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным иранских властей, уже более 1,2 тысячи человек.
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Иран будет защищаться, пока атаки США не прекратятся, заявил постпред
