Постпред Ирана обвинил США в ударах по зданиям школ и мечетей

Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани заявил, что под удары США и Израиля попали аэропорты, школы, мечети, спортивные объекты. РИА Новости, 07.03.2026
