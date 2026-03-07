https://ria.ru/20260307/iran-2079154003.html
Постпред Ирана назвал число погибших мирных жителей после атак США
Жертвами атак США и Израиля в Иране стали более 1330 мирных жителей, сообщил постпред Исламской Республики при ООН Амир Саид Иравани со ссылкой на данные... РИА Новости, 07.03.2026
Постпред Ирана назвал число погибших мирных жителей после атак США
Постпред Ирана Иравани: при атаках США и Израиля погибли 1332 мирных жителя
ООН, 7 мар - РИА Новости. Жертвами атак США и Израиля в Иране стали более 1330 мирных жителей, сообщил постпред Исламской Республики при ООН Амир Саид Иравани со ссылкой на данные Красного Полумесяца.
«
"Согласно последнему отчету Иранского общества Красного Полумесяца, по меньшей мере 1332 мирных жителя, включая женщин и детей, уже погибли. Тысячи человек получили ранения, и это число продолжает расти", — сказал он журналистам в ООН
.
Дипломат добавил, что жертвами войны стали свыше 180 иранских детей, повреждены более 20 школ.
Как отметил Иравани
, факты доказывают ложный характер заявлений США
о том, что целями их атак являются только военные объекты в исламской республике.
Другие заявления постпреда:
— Тегеран не хочет войны, но будет отстаивать независимость.
— Иран
продолжит защищаться до тех пор, пока агрессия и варварские атаки США и Израиля
не прекратятся.
— Ответ исламской республики на атаки США и Израиля соразмерный и законный.
— Иран наносит удары только по военным объектам в рамках ответных действий против США и Израиля.
— Выборы верховного лидера и руководства Ирана будут проходить исключительно по воле иранского народа, без какого-либо иностранного вмешательства.
США
и Израиль
28 февраля начали масштабную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве
заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
В первый же день атаки был убит верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи
. В стране объявили 40-дневный траур. Иран
в ответ наносит удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке
.