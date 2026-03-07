Постпред Ирана назвал число погибших мирных жителей после атак США

ООН, 7 мар - РИА Новости. Жертвами атак США и Израиля в Иране стали более 1330 мирных жителей, сообщил постпред Исламской Республики при ООН Амир Саид Иравани со ссылкой на данные Красного Полумесяца.

« "Согласно последнему отчету Иранского общества Красного Полумесяца, по меньшей мере 1332 мирных жителя, включая женщин и детей, уже погибли. Тысячи человек получили ранения, и это число продолжает расти", — сказал он журналистам в ООН

Дипломат добавил, что жертвами войны стали свыше 180 иранских детей, повреждены более 20 школ.

Как отметил Иравани , факты доказывают ложный характер заявлений США о том, что целями их атак являются только военные объекты в исламской республике.

Другие заявления постпреда:

— Тегеран не хочет войны, но будет отстаивать независимость.

Иран продолжит защищаться до тех пор, пока агрессия и варварские атаки США и Израиля не прекратятся.

— Ответ исламской республики на атаки США и Израиля соразмерный и законный.

— Иран наносит удары только по военным объектам в рамках ответных действий против США и Израиля.

— Выборы верховного лидера и руководства Ирана будут проходить исключительно по воле иранского народа, без какого-либо иностранного вмешательства.

США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.