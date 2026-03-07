https://ria.ru/20260307/iran-2079151987.html
Из Ирана эвакуированы девять сотрудников посольства Азербайджана
Из Ирана эвакуированы девять сотрудников посольства Азербайджана - РИА Новости, 07.03.2026
Из Ирана эвакуированы девять сотрудников посольства Азербайджана
Девять сотрудников посольства Азербайджана в Тегеране эвакуированы из Ирана, передает азербайджанское агентство Репорт. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T00:02:00+03:00
2026-03-07T00:02:00+03:00
2026-03-07T00:02:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
азербайджан
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150027/04/1500270440_0:0:2500:1406_1920x0_80_0_0_fe5daf9b881f9f10d05e22ba1f56a0c6.jpg
https://ria.ru/20260306/posolstvo-2079073378.html
иран
тегеран (город)
азербайджан
в мире, иран, тегеран (город), азербайджан, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Тегеран (город), Азербайджан, Военная операция США и Израиля против Ирана
