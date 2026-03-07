Рейтинг@Mail.ru
Из Ирана эвакуированы девять сотрудников посольства Азербайджана - РИА Новости, 07.03.2026
00:02 07.03.2026
Из Ирана эвакуированы девять сотрудников посольства Азербайджана
Из Ирана эвакуированы девять сотрудников посольства Азербайджана - РИА Новости, 07.03.2026
Из Ирана эвакуированы девять сотрудников посольства Азербайджана
Девять сотрудников посольства Азербайджана в Тегеране эвакуированы из Ирана, передает азербайджанское агентство Репорт. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T00:02:00+03:00
2026-03-07T00:02:00+03:00
Из Ирана эвакуированы девять сотрудников посольства Азербайджана

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране. Архивное фото
БАКУ, 6 мар – РИА Новости. Девять сотрудников посольства Азербайджана в Тегеране эвакуированы из Ирана, передает азербайджанское агентство Репорт.
"Девять сотрудников посольства Азербайджана в Тегеране эвакуированы из Ирана через государственный пограничный пункт пропуска "Астара". Ожидается, что в ближайшие часы будут эвакуированы и другие сотрудники посольства", - говорится в сообщении.
Несколько часов назад два дипломата Азербайджана уже были эвакуированы из Ирана. На данный момент эвакуированы 11 азербайджанских дипломата. В пятницу из Ирана в Азербайджан были эвакуированы и несколько сотрудников посольства России в Тегеране.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Флаг Азербайджана в Баку - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Российское посольство эвакуировали из Ирана в Азербайджан
