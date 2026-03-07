https://ria.ru/20260307/irak-2079268256.html
Reuters сообщило об ударах по штабу шиитского сопротивления в Ираке
Reuters сообщило об ударах по штабу шиитского сопротивления в Ираке - РИА Новости, 07.03.2026
Reuters сообщило об ударах по штабу шиитского сопротивления в Ираке
Авиаудар нанесен по штабу шиитского ополчения Ирака к югу от Мосула, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в службах безопасности. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T19:12:00+03:00
2026-03-07T19:12:00+03:00
2026-03-07T19:15:00+03:00
в мире
военная операция сша и израиля против ирана
ирак
мосул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849261673_0:162:2000:1287_1920x0_80_0_0_0ddbb31642541ab204098a1aa9bd19ed.jpg
https://ria.ru/20260307/iran-2079263389.html
ирак
мосул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849261673_284:0:2000:1287_1920x0_80_0_0_de73cd266be030039266f037789c5526.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, военная операция сша и израиля против ирана, ирак, мосул
В мире, Военная операция США и Израиля против Ирана, Ирак, Мосул
Reuters сообщило об ударах по штабу шиитского сопротивления в Ираке
Reuters: по штабу шиитского сопротивления в Ираке нанесли удары