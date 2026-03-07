Рейтинг@Mail.ru
Индия готова рассмотреть закупки российского СПГ, пишет Reuters - РИА Новости, 07.03.2026
17:08 07.03.2026
Индия готова рассмотреть закупки российского СПГ, пишет Reuters
Индия готова рассмотреть закупки российского сжиженного природного газа (СПГ), если такое предложение поступит, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник РИА Новости, 07.03.2026
Индия готова рассмотреть закупки российского СПГ, пишет Reuters

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Индии
Государственные флаги России и Индии. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Индия готова рассмотреть закупки российского сжиженного природного газа (СПГ), если такое предложение поступит, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в индийском правительстве.
"Индийские компании… рассмотрят закупки российского сжиженного природного газа, если им предложат", - пишет агентство.
По его данным, после послаблений со стороны США индийские компании начали закупать российскую нефть.
Источник также сообщил агентству, что Индия не планирует повышать розничные цены на бензин и дизель в настоящее время на фоне растущих запасов топлива у страны.
В пятницу министр энергетики США Крис Райт сообщил, что США разрешили Индии продолжать закупки российской нефти, чтобы обеспечить работу нефтеперерабатывающих заводов Южной Азии на фоне фактической остановки судоходства через Ормузский пролив.
Комплекс подготовки и транспортировки газа - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Россия может переориентировать поставки газа из Европы в АТР, заявил Новак
6 марта, 19:17
 
Заголовок открываемого материала