Индия готова рассмотреть закупки российского СПГ, пишет Reuters
Индия готова рассмотреть закупки российского сжиженного природного газа (СПГ), если такое предложение поступит, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T17:08:00+03:00
экономика
индия
сша
ормузский пролив
военная операция сша и израиля против ирана
