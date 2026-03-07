Рейтинг@Mail.ru
В Иерусалиме и центральном Израиле прозвучала тревога - РИА Новости, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:36 07.03.2026 (обновлено: 12:40 07.03.2026)
https://ria.ru/20260307/ierusalim-2079211564.html
В Иерусалиме и центральном Израиле прозвучала тревога
В Иерусалиме и центральном Израиле прозвучала тревога - РИА Новости, 07.03.2026
В Иерусалиме и центральном Израиле прозвучала тревога
Сигнал воздушной тревоги прозвучал в Иерусалиме и центральном Израиле после пуска ракет из Ирана, следует из данных национальной системы оповещения о ракетных... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T12:36:00+03:00
2026-03-07T12:40:00+03:00
в мире
иерусалим
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1908020632_0:117:3072:1845_1920x0_80_0_0_ce382a75789abb56d26394eecfbe92ec.jpg
https://ria.ru/20260307/ksir-2079186584.html
иерусалим
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1908020632_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8d7c2f2379e6c66862649aab8cbb4bb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иерусалим, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иерусалим, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Иерусалиме и центральном Израиле прозвучала тревога

В Иерусалиме и центральном Израиле объявили воздушную тревогу

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкИерусалим
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Иерусалим. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 мар - РИА Новости. Сигнал воздушной тревоги прозвучал в Иерусалиме и центральном Израиле после пуска ракет из Ирана, следует из данных национальной системы оповещения о ракетных обстрелах.
Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что зафиксированы ракетные пуски со стороны Ирана в направлении Израиля.
По данным системы оповещения, сигнал тревоги был активирован в Иерусалиме, на Западном берегу реки Иордан и десятках городов в центральной части Израиля.
Данных о падении ракет или о пострадавших не поступало.
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Израиль нанес удар по главному военному университету КСИР
Вчера, 09:15
 
В миреИерусалимИзраильВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала