В Иерусалиме и центральном Израиле прозвучала тревога
Сигнал воздушной тревоги прозвучал в Иерусалиме и центральном Израиле после пуска ракет из Ирана, следует из данных национальной системы оповещения о ракетных... РИА Новости, 07.03.2026
В Иерусалиме и центральном Израиле прозвучала тревога
