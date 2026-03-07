Рейтинг@Mail.ru
США предлагают нереалистичные идеи по договору на смену ДСНВ, заявил Рябков - РИА Новости, 07.03.2026
00:22 07.03.2026
США предлагают нереалистичные идеи по договору на смену ДСНВ, заявил Рябков
США предлагают нереалистичные идеи по договору на смену ДСНВ, заявил Рябков - РИА Новости, 07.03.2026
США предлагают нереалистичные идеи по договору на смену ДСНВ, заявил Рябков
США выдвигают нереалистичные идеи в отношении договора, который может прийти на смену истекшему Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), они РИА Новости, 07.03.2026
Сергей Рябков, США, В мире, Вашингтон (штат), Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп
США предлагают нереалистичные идеи по договору на смену ДСНВ, заявил Рябков

Рябков: США предлагают нереалистичные идеи по договору на смену ДСНВ

МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. США выдвигают нереалистичные идеи в отношении договора, который может прийти на смену истекшему Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), они прекрасно знают позицию Пекина, но требуют от КНР стать частью будущего соглашения, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"США отвергли нашу конструктивную и легко реализуемую инициативу в сфере пост-ДСНВ, а выдвинули альтернативные, при этом, на наш взгляд, нереалистичные идеи. В частности, Вашингтон жестко замкнул перспективы выработки любого нового соглашения на участие в нем Китая", - сказал Рябков.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Гатилов прокомментировал решение США отклонить инициативу России по ДСНВ
24 февраля, 14:05
"Очевидно, что американцы прекрасно знают о последовательной позиции наших китайских друзей, которые на нынешнем отрезке твердо исключают для себя такую возможность. Логически из этого вытекает, что ни о каком новом соглашении на сегодня оснований говорить нет", - добавил он.
Срок действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) истек 5 февраля. Президент РФ Владимир Путин в сентябре прошлого года выступил с предложением о том, чтобы РФ и США на взаимной основе придерживались лимитов на стратегические вооружения, определенные по договору, в течение еще одного года после истечения срока его действия. Президент США Дональд Трамп называл это предложение "хорошей идеей", однако официального ответа из Вашингтона не последовало. В день окончания ДСНВ российским МИД объявил, что отныне стороны договора больше не связаны какими-либо обязательствами и симметричными декларациями по договору, включая его центральные положения. При этом РФ намерена действовать ответственно и взвешенно, выстраивая свою линию в области стратегических наступательных вооружений на основе анализа военной политики США и общей обстановки в стратегической сфере.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Позиция России по ДСНВ не претерпела изменений, заявила Захарова
12 февраля, 12:11
 
Сергей РябковСШАВ миреВашингтон (штат)РоссияВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
