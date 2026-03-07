США предлагают нереалистичные идеи по договору на смену ДСНВ, заявил Рябков

МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. США выдвигают нереалистичные идеи в отношении договора, который может прийти на смену истекшему Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), они прекрасно знают позицию Пекина, но требуют от КНР стать частью будущего соглашения, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Очевидно, что американцы прекрасно знают о последовательной позиции наших китайских друзей, которые на нынешнем отрезке твердо исключают для себя такую возможность. Логически из этого вытекает, что ни о каком новом соглашении на сегодня оснований говорить нет", - добавил он.
Срок действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) истек 5 февраля. Президент РФ Владимир Путин в сентябре прошлого года выступил с предложением о том, чтобы РФ и США на взаимной основе придерживались лимитов на стратегические вооружения, определенные по договору, в течение еще одного года после истечения срока его действия. Президент США Дональд Трамп называл это предложение "хорошей идеей", однако официального ответа из Вашингтона не последовало. В день окончания ДСНВ российским МИД объявил, что отныне стороны договора больше не связаны какими-либо обязательствами и симметричными декларациями по договору, включая его центральные положения. При этом РФ намерена действовать ответственно и взвешенно, выстраивая свою линию в области стратегических наступательных вооружений на основе анализа военной политики США и общей обстановки в стратегической сфере.
