США предлагают нереалистичные идеи по договору на смену ДСНВ, заявил Рябков

МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. США выдвигают нереалистичные идеи в отношении договора, который может прийти на смену истекшему Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), они прекрасно знают позицию Пекина, но требуют от КНР стать частью будущего соглашения, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Очевидно, что американцы прекрасно знают о последовательной позиции наших китайских друзей, которые на нынешнем отрезке твердо исключают для себя такую возможность. Логически из этого вытекает, что ни о каком новом соглашении на сегодня оснований говорить нет", - добавил он.