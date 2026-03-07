https://ria.ru/20260307/gripp-2079169504.html
Вирусолог рассказала, когда в России завершится эпидсезон гриппа и ОРВИ
елена малинникова
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в России может закончится к апрелю, рассказала РИА Новости доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.
"Все будет зависеть от того, насколько мы будем активно профилактировать. Если не проводить специфическую и неспецифическую профилактику, то эта волна может иметь хвост вплоть до конца апреля. Если население включится в эту работу, то мы можем к апрелю уже закончить этот эпидсезон", - сказала специалист.
Она уточнила, что прививаться от гриппа необходимо в начале эпидемического сезона, но вакцинация в любой период будет эффективна.