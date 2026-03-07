Рейтинг@Mail.ru
03:53 07.03.2026
Вирусолог рассказала, когда в России завершится эпидсезон гриппа и ОРВИ
общество, россия, елена малинникова
Общество, Россия, Елена Малинникова
Вирусолог рассказала, когда в России завершится эпидсезон гриппа и ОРВИ

РИА Новости: пик заболеваемости гриппом и ОРВИ закончится к апрелю

© Depositphotos.com / bezzznikaЧашка горячего чая
Чашка горячего чая - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© Depositphotos.com / bezzznika
Чашка горячего чая. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в России может закончится к апрелю, рассказала РИА Новости доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.
"Все будет зависеть от того, насколько мы будем активно профилактировать. Если не проводить специфическую и неспецифическую профилактику, то эта волна может иметь хвост вплоть до конца апреля. Если население включится в эту работу, то мы можем к апрелю уже закончить этот эпидсезон", - сказала специалист.
Она уточнила, что прививаться от гриппа необходимо в начале эпидемического сезона, но вакцинация в любой период будет эффективна.
ОбществоРоссияЕлена Малинникова
 
 
