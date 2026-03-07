Грачи-разведчики прилетели в среднюю полосу России

РЯЗАНЬ, 7 мар — РИА Новости. Первые грачи, выполняющие функцию разведчиков, а также серебристые чайки вернулись в регионы средней полосы России, рассказала РИА Новости орнитолог Алена Фионина.

"Самыми первыми в среднюю полосу возвращаются грачи и серебристые чайки. Эти виды уже прилетели, причем у грача на данный момент возвратились не все птицы, а так называемые птицы-разведчики", — отметила Фионина.

По словам орнитолога, первые грачи уже начали занимать свои привычные гнездовые колонии. Их массовый прилет ожидается "со дня на день".