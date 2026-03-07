https://ria.ru/20260307/grachi-2079162404.html
Грачи-разведчики прилетели в среднюю полосу России
РЯЗАНЬ, 7 мар — РИА Новости. Первые грачи, выполняющие функцию разведчиков, а также серебристые чайки вернулись в регионы средней полосы России, рассказала РИА Новости орнитолог Алена Фионина.
"Самыми первыми в среднюю полосу возвращаются грачи и серебристые чайки. Эти виды уже прилетели, причем у грача на данный момент возвратились не все птицы, а так называемые птицы-разведчики", — отметила Фионина.
По словам орнитолога, первые грачи уже начали занимать свои привычные гнездовые колонии. Их массовый прилет ожидается "со дня на день".
"Также появились серебристые чайки. Это большие, крупные, белоголовые чайки. Их можно видеть и поодиночке, и группами над городом, над водоемами. Их миграция уже началась", — добавила она.