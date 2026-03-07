https://ria.ru/20260307/gost-2079248185.html
Новый ГОСТ на карандаши заработает в России с 1 сентября
Новый ГОСТ на карандаши заработает в России с 1 сентября - РИА Новости, 07.03.2026
Новый ГОСТ на карандаши заработает в России с 1 сентября
Новый ГОСТ на карандаши заработает в России с 1 сентября, следует из опубликованного Росстандартом документа.
Новый ГОСТ на карандаши заработает в России с 1 сентября
Росстандарт утвердил новый ГОСТ на карандаши
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости.
Новый ГОСТ на карандаши заработает в России с 1 сентября, следует из опубликованного Росстандартом документа
.
Стандарт распространяется на карандаши в древесном и пластиковом корпусе, предназначенные для письма, черчения и рисования, при этом не относится к механическим карандашам, а также специальным карандашам.
ГОСТ подразделяет карандаши по типу корпуса – в деревянной и пластиковой оболочках, а также по типу стержня. Во второй классификации выделяются чернографитный, цветной, цветной акварельный, с угольным, каолиновым, пастельным и масляным стержнями, сегментированный, а также со специальным стержнем.
По назначению карандаши теперь делятся на школьные, технические, копировальные, детские, офисные, профессиональные художественные и для рисования.
Выделяется четыре вида твердости чернографитных карандашей: мягкий, твердо-мягкий, средней твердости и твердый. При этом вводится 20 степеней твердости – от ультрамягкой 12М до наиболее жесткой 7Н.
ГОСТ носит международный характер, его также приняли Армения
, Белоруссия
и Узбекистан
.
Большинство ГОСТов в России
носят рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей. При этом ГОСТы могут быть и обязательными, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте.