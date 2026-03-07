Рейтинг@Mail.ru
Новый ГОСТ на карандаши заработает в России с 1 сентября - РИА Новости, 07.03.2026
17:25 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/gost-2079248185.html
Новый ГОСТ на карандаши заработает в России с 1 сентября
Новый ГОСТ на карандаши заработает в России с 1 сентября
2026-03-07T17:25:00+03:00
2026-03-07T17:25:00+03:00
Новый ГОСТ на карандаши заработает в России с 1 сентября

Росстандарт утвердил новый ГОСТ на карандаши

© Fotolia / M.studioШкольные принадлежности
Школьные принадлежности - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© Fotolia / M.studio
Школьные принадлежности. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Новый ГОСТ на карандаши заработает в России с 1 сентября, следует из опубликованного Росстандартом документа.
Стандарт распространяется на карандаши в древесном и пластиковом корпусе, предназначенные для письма, черчения и рисования, при этом не относится к механическим карандашам, а также специальным карандашам.
ГОСТ подразделяет карандаши по типу корпуса – в деревянной и пластиковой оболочках, а также по типу стержня. Во второй классификации выделяются чернографитный, цветной, цветной акварельный, с угольным, каолиновым, пастельным и масляным стержнями, сегментированный, а также со специальным стержнем.
По назначению карандаши теперь делятся на школьные, технические, копировальные, детские, офисные, профессиональные художественные и для рисования.
Выделяется четыре вида твердости чернографитных карандашей: мягкий, твердо-мягкий, средней твердости и твердый. При этом вводится 20 степеней твердости – от ультрамягкой 12М до наиболее жесткой 7Н.
ГОСТ носит международный характер, его также приняли Армения, Белоруссия и Узбекистан.
Большинство ГОСТов в России носят рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей. При этом ГОСТы могут быть и обязательными, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте.
