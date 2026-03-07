Новый ГОСТ на карандаши заработает в России с 1 сентября

МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Новый ГОСТ на карандаши заработает в России с 1 сентября, следует из опубликованного Росстандартом документа

Стандарт распространяется на карандаши в древесном и пластиковом корпусе, предназначенные для письма, черчения и рисования, при этом не относится к механическим карандашам, а также специальным карандашам.

ГОСТ подразделяет карандаши по типу корпуса – в деревянной и пластиковой оболочках, а также по типу стержня. Во второй классификации выделяются чернографитный, цветной, цветной акварельный, с угольным, каолиновым, пастельным и масляным стержнями, сегментированный, а также со специальным стержнем.

По назначению карандаши теперь делятся на школьные, технические, копировальные, детские, офисные, профессиональные художественные и для рисования.

Выделяется четыре вида твердости чернографитных карандашей: мягкий, твердо-мягкий, средней твердости и твердый. При этом вводится 20 степеней твердости – от ультрамягкой 12М до наиболее жесткой 7Н.

Белоруссия и Узбекистан. ГОСТ носит международный характер, его также приняли Армения