ЕГЭ не дает оценить полноту знаний школьников, заявили в Госдуме
ЕГЭ не дает оценить полноту знаний школьников, заявили в Госдуме
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. ЕГЭ не дает оценить полноту знаний и понять ход мыслей школьников, это серьезная психологическая травма для детей, заявил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
"В целом, конечно, ЕГЭ, я считаю, что это тот механизм, он привычный, его защищают, на него настроились, к нему подготовились, его корректируют. Но оценить полноту знаний он не дает, понять ход мыслей не дает. Он все-таки шаблонного такого подхода", - сказал Нилов
.
Депутат полагает, что ЕГЭ - серьезнейшая психологическая травма для детей.
"Вот эти все скандалы: с раздеванием, с переодеванием, с отниманием. Это опять же все неприятно и нервозность. Я проводил социальный эксперимент. В любом вузе поднимаю, прошу поднять руки, кто из Москвы
, кто не из Москвы, много иногородних, это плюс ЕГЭ. Но поднимите, прошу, руки, кто привлекал репетиторов. Абсолютное большинство", - подчеркнул он.
По мнению парламентария, сдать ЕГЭ, не привлекая репетиторов, в рамках обучения в школе практически невозможно.
"Ведь практика показывает, наглядный пример показывает, то есть получается, что у кого деньги есть, у родителей, такая возможность появляется. У кого такой возможности нет, соответственно, шансы, они снижаются. Ну и кроме этого, посмотрите, у нас появилось много льготных категорий, олимпиадники, и поступить практически, даже имея хорошие баллы по ЕГЭ, на бюджет крайне сложно. Предлагают уже на платное обучение", - добавил Нилов.
По его мнению, надо взять самое лучшее от ЕГЭ, прежде всего, возможность приехать из глубинки и поступить, а также взять все самое лучшее, что было в классической советской системе оценки знаний.