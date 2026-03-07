Рейтинг@Mail.ru
ЕГЭ не дает оценить полноту знаний школьников, заявили в Госдуме - РИА Новости, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:49 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/gosduma-2079169352.html
ЕГЭ не дает оценить полноту знаний школьников, заявили в Госдуме
ЕГЭ не дает оценить полноту знаний школьников, заявили в Госдуме - РИА Новости, 07.03.2026
ЕГЭ не дает оценить полноту знаний школьников, заявили в Госдуме
ЕГЭ не дает оценить полноту знаний и понять ход мыслей школьников, это серьезная психологическая травма для детей, заявил в интервью РИА Новости глава комитета... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T03:49:00+03:00
2026-03-07T03:49:00+03:00
общество
москва
ярослав нилов
госдума рф
единый государственный экзамен (егэ)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062548931_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fbfb38fc5a14bdfe82f5e7a72f4475cc.jpg
https://ria.ru/20260304/kravtsov-2078539492.html
https://ria.ru/20260304/kravtsov-2078537453.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062548931_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d989b60f3ae4d7ad88b4b333c443f44a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, ярослав нилов, госдума рф, единый государственный экзамен (егэ)
Общество, Москва, Ярослав Нилов, Госдума РФ, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
ЕГЭ не дает оценить полноту знаний школьников, заявили в Госдуме

Депутат Нилов: ЕГЭ не дает оценить полноту знаний и понять ход мыслей школьников

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкСдача ЕГЭ
Сдача ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Сдача ЕГЭ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. ЕГЭ не дает оценить полноту знаний и понять ход мыслей школьников, это серьезная психологическая травма для детей, заявил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
"В целом, конечно, ЕГЭ, я считаю, что это тот механизм, он привычный, его защищают, на него настроились, к нему подготовились, его корректируют. Но оценить полноту знаний он не дает, понять ход мыслей не дает. Он все-таки шаблонного такого подхода", - сказал Нилов.
Ученики перед началом ЕГЭ по истории - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Кравцов назвал самые популярные предметы на ЕГЭ в 2026 году
4 марта, 17:35
Депутат полагает, что ЕГЭ - серьезнейшая психологическая травма для детей.
"Вот эти все скандалы: с раздеванием, с переодеванием, с отниманием. Это опять же все неприятно и нервозность. Я проводил социальный эксперимент. В любом вузе поднимаю, прошу поднять руки, кто из Москвы, кто не из Москвы, много иногородних, это плюс ЕГЭ. Но поднимите, прошу, руки, кто привлекал репетиторов. Абсолютное большинство", - подчеркнул он.
По мнению парламентария, сдать ЕГЭ, не привлекая репетиторов, в рамках обучения в школе практически невозможно.
"Ведь практика показывает, наглядный пример показывает, то есть получается, что у кого деньги есть, у родителей, такая возможность появляется. У кого такой возможности нет, соответственно, шансы, они снижаются. Ну и кроме этого, посмотрите, у нас появилось много льготных категорий, олимпиадники, и поступить практически, даже имея хорошие баллы по ЕГЭ, на бюджет крайне сложно. Предлагают уже на платное обучение", - добавил Нилов.
По его мнению, надо взять самое лучшее от ЕГЭ, прежде всего, возможность приехать из глубинки и поступить, а также взять все самое лучшее, что было в классической советской системе оценки знаний.
Паспорт ученика 11-го класса перед началом ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Кравцов: выпускникам в новых регионах дадут право сдать альтернативу ЕГЭ
4 марта, 17:28
 
ОбществоМоскваЯрослав НиловГосдума РФЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала