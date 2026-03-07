https://ria.ru/20260307/gidromettsentr-2079190233.html
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на 8 марта
Сильных осадков, способных испортить праздничные букеты, не стоит ожидать в Москве 8 марта, рассказала РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России... РИА Новости, 07.03.2026
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Сильных осадков, способных испортить праздничные букеты, не стоит ожидать в Москве 8 марта, рассказала РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.
"Восьмого марта осадки если и будут, то совсем небольшими, поэтому букет абсолютно не намочит, можно не переживать из-за этого", — сообщила Макарова
.
Метеоролог уточнила, что дождь в праздничный день в Москве
не будет сплошным и затяжным. По ее словам, осадки будут носить локальный характер.
"Осадки будут идти, но не постоянно, поэтому мужчины могут смело планировать поздравления, не опасаясь за сохранность праздничных букетов, погода не преподнесет неприятных сюрпризов", — добавила эксперт.