09:55 07.03.2026
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на 8 марта
Сильных осадков, способных испортить праздничные букеты, не стоит ожидать в Москве 8 марта, рассказала РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России... РИА Новости, 07.03.2026
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Сильных осадков, способных испортить праздничные букеты, не стоит ожидать в Москве 8 марта, рассказала РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.
"Восьмого марта осадки если и будут, то совсем небольшими, поэтому букет абсолютно не намочит, можно не переживать из-за этого", — сообщила Макарова.
Метеоролог уточнила, что дождь в праздничный день в Москве не будет сплошным и затяжным. По ее словам, осадки будут носить локальный характер.
"Осадки будут идти, но не постоянно, поэтому мужчины могут смело планировать поздравления, не опасаясь за сохранность праздничных букетов, погода не преподнесет неприятных сюрпризов", — добавила эксперт.
Санаторно-курортный комплекс Мрия Резорт&СПА в Ялте - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Эксперты рассказали, как выросли бронирования отелей на 8 Марта
25 января, 08:09
 
