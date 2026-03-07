https://ria.ru/20260307/gibel-2079154851.html
Постпред Ирана обвинил США и Израиль в гибели свыше 180 детей
Постпред Ирана обвинил США и Израиль в гибели свыше 180 детей - РИА Новости, 07.03.2026
Постпред Ирана обвинил США и Израиль в гибели свыше 180 детей
Свыше 180 детей в Иране погибли из-за войны, развязанной США и Израилем, повреждены более 20 школ, заявил постпред Исламской Республики в ООН Амир Саид Иравани. РИА Новости, 07.03.2026
Постпред Ирана обвинил США и Израиль в гибели свыше 180 детей
Постпред Иравани: свыше 180 детей в Иране погибли из-за действий США и Израиля