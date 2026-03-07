Рейтинг@Mail.ru
Постпред Ирана обвинил США и Израиль в гибели свыше 180 детей - РИА Новости, 07.03.2026
00:24 07.03.2026
Постпред Ирана обвинил США и Израиль в гибели свыше 180 детей
Свыше 180 детей в Иране погибли из-за войны, развязанной США и Израилем, повреждены более 20 школ, заявил постпред Исламской Республики в ООН Амир Саид Иравани.
2026-03-07T00:24:00+03:00
2026-03-07T00:24:00+03:00
В мире, Иран, США, Израиль, Амир Саид Иравани, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Постпред Ирана обвинил США и Израиль в гибели свыше 180 детей

Постпред Иравани: свыше 180 детей в Иране погибли из-за действий США и Израиля

© AP Photo / Mehr News Agency/Abbas ZakeriРазбор завалов на месте удара по школе в Минабе
Разбор завалов на месте удара по школе в Минабе
© AP Photo / Mehr News Agency/Abbas Zakeri
Разбор завалов на месте удара по школе в Минабе. Архивное фото
ООН, 7 мар - РИА Новости. Свыше 180 детей в Иране погибли из-за войны, развязанной США и Израилем, повреждены более 20 школ, заявил постпред Исламской Республики в ООН Амир Саид Иравани.
"В результате этой преступной войны, развязанной Соединенными Штатами и израильским режимом, по всей стране погибли более 180 иранских детей, многие другие получили ранения. Повреждены более 20 школ", - сообщил он журналистам в ООН.
Постпред Ирана обвинил США в ударах по зданиям школ и мечетей
00:23
