Уровень запаса газа в ПХГ Нидерландов достиг минимума, заявил "Газпром"
Уровень запаса газа в ПХГ Нидерландов достиг минимума, заявил "Газпром" - РИА Новости, 07.03.2026
Уровень запаса газа в ПХГ Нидерландов достиг минимума, заявил "Газпром"
Уровень запасов газа в подземных хранилищах Нидерландов опустился ниже 10%, это минимальный показатель для начала марта за историю наблюдений, сообщил... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T17:53:00+03:00
2026-03-07T17:53:00+03:00
2026-03-07T22:47:00+03:00
нидерланды
газпром
в мире
санкции в отношении россии
европа
нидерланды
европа
Уровень запаса газа в ПХГ Нидерландов достиг минимума, заявил "Газпром"
"Газпром": уровень запаса газа в ПХГ Нидерландов опустился ниже десяти процентов