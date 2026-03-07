Рейтинг@Mail.ru
Уровень запаса газа в ПХГ Нидерландов достиг минимума, заявил "Газпром"
17:53 07.03.2026 (обновлено: 22:47 07.03.2026)
Уровень запаса газа в ПХГ Нидерландов достиг минимума, заявил "Газпром"
Уровень запаса газа в ПХГ Нидерландов достиг минимума, заявил "Газпром"
Уровень запаса газа в ПХГ Нидерландов достиг минимума, заявил "Газпром"

Здание правительства Бинненхоф в Гааге
Здание правительства Бинненхоф в Гааге. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Уровень запасов газа в подземных хранилищах Нидерландов опустился ниже 10%, это минимальный показатель для начала марта за историю наблюдений, сообщил "Газпром".
"Уровень запасов газа в подземных хранилищах Нидерландов опустился ниже 10%, следует из данных Gas Infrastructure Europe на 5 марта. Это минимальный показатель для начала марта за историю наблюдений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом в ПХГ Европы осталось менее 30% запасов. Весь газ, закачанный в европейские хранилища при подготовке к зиме, отобран в середине февраля.
Сейчас отбор идет из запасов предыдущих лет, указали в компании.
Газовое оборудование - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Страны ЕС израсходовали двухмесячный запас газа за две недели
5 марта, 19:35
 
