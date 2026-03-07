Рейтинг@Mail.ru
Гастроэнтеролог рассказала об опасных последствиях белковой диеты
08:20 07.03.2026 (обновлено: 12:20 07.03.2026)
Гастроэнтеролог рассказала об опасных последствиях белковой диеты
Гастроэнтеролог рассказала об опасных последствиях белковой диеты - РИА Новости, 07.03.2026
Гастроэнтеролог рассказала об опасных последствиях белковой диеты
Белковая диета, или диета Дюкана, может привести к развитию подагры, мочекаменной болезни и поражению суставов, сообщила РИА Новости доцент департамента... РИА Новости, 07.03.2026
общество, дальневосточный федеральный университет
Общество, Дальневосточный федеральный университет
Гастроэнтеролог рассказала об опасных последствиях белковой диеты

Боровская: белковая диета может привести к подагре и мочекаменной болезни

Нарезанные для салата яйца . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 7 мар – РИА Новости. Белковая диета, или диета Дюкана, может привести к развитию подагры, мочекаменной болезни и поражению суставов, сообщила РИА Новости доцент департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета, кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Наталья Боровская.
"Диета Дюкана, или белковая диета, может привести к повышению уровня мочевой кислоты и развитию подагры, поражению суставов и развитию мочекаменной болезни", - сказала Боровская.
По ее словам, также есть риски при применении кетодиеты. Возможные негативные последствия – это повышение уровня холестерина. Эта диета противопоказана при атеросклерозе, хроническом панкреатите и желчнокаменной болезни.
Боровская добавила, что любую диету стоит применять с разумной осторожностью и только после консультации с врачом.
Диета Дюкана основана на принципе низкоуглеводного питания с высоким содержанием белка. Кетогенная диета предусматривает минимум углеводов и много жиров. Обе программы ограничивают употребление углеводов: из-за отсутствия их в рационе организм переключается на использование собственных жиров как источника энергии.
Врач назвала самую сбалансированную диету
24 февраля, 01:19
 
Общество
 
 
