Рейтинг@Mail.ru
"Челси" обыграл клуб Рейнольдса и вышел в четвертьфинал Кубка Англии - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
23:35 07.03.2026 (обновлено: 23:37 07.03.2026)
https://ria.ru/20260307/futbol-2079299794.html
"Челси" обыграл клуб Рейнольдса и вышел в четвертьфинал Кубка Англии
"Челси" обыграл клуб Рейнольдса и вышел в четвертьфинал Кубка Англии - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
"Челси" обыграл клуб Рейнольдса и вышел в четвертьфинал Кубка Англии
Лондонский "Челси" в дополнительное время одержал победу над "Рексемом" в матче 1/8 финала Кубка Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 07.03.2026
2026-03-07T23:35:00+03:00
2026-03-07T23:37:00+03:00
футбол
спорт
англия
алехандро гарначо
райан рейнольдс (актер)
английская премьер-лига (апл)
челси
рексем
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052441187_0:334:2048:1486_1920x0_80_0_0_7109177aeb8a7e341961521e075979f3.jpg
https://ria.ru/20260307/arsenal-2079248038.html
англия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052441187_0:142:2048:1678_1920x0_80_0_0_1d47dec1674de43c2d321038adf74d42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, англия, алехандро гарначо, райан рейнольдс (актер), английская премьер-лига (апл), челси, рексем, кубок англии
Футбол, Спорт, Англия, Алехандро Гарначо, Райан Рейнольдс (актер), Английская премьер-лига (АПЛ), Челси, Рексем, Кубок Англии
"Челси" обыграл клуб Рейнольдса и вышел в четвертьфинал Кубка Англии

"Челси" в дополнительное время обыграл клуб Рейнольдса "Рексем" в Кубке Англии

© Соцсети "Челси"Алехандро Гарначо и Жоао Педро
Алехандро Гарначо и Жоао Педро - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© Соцсети "Челси"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Лондонский "Челси" в дополнительное время одержал победу над "Рексемом" в матче 1/8 финала Кубка Англии по футболу.
Встреча в Рексеме завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. В составе "Челси" мячи забили Джош Ачимпонг (82-я минута), Алехандро Гарначо (96), и Жоао Педро (120+5), вратарь "Рексхэма" Артур Оконкво (40) отметился автоголом. У хозяев отличились Сэм Смит (18) и Каллум Дойл (78).
Кубок Англии
07 марта 2026 • начало в 20:45
Закончен (ДВ)
Рексем
2 : 4
Челси
18‎’‎ • Sam Smith
(Каллум Дойл)
79‎’‎ • Каллум Дойл
(Джош Виндасс)
40‎’‎ • Артур Оконкво (А)
82‎’‎ • Josh Acheampong
96‎’‎ • Алехандро Гарначо
(Дарио Эссуго)
120‎’‎ • Жуан Педру
(Дарио Эссуго)
Календарь Турнирная таблица История встреч
На третьей добавленной ко второму тайму минуте полузащитник "Рексема" Джордж Добсон получил красную карточку.
"Челси" занимает пятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. "Рексем" выступает в Чемпионшипе, где располагается на шестой строчке. В 2020 году владельцами клуба стали актеры Роб Макэлхенни и Райан Рейнольдс.
Соперник "Челси" по четвертьфиналу определится в результате жеребьевки.
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
"Арсенал" вышел в четвертьфинал Кубка Англии по футболу
Вчера, 17:23
 
ФутболСпортАнглияАлехандро ГарначоРайан РейнольдсАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)ЧелсиРексемКубок Англии
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Нефтехимик
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Салават Юлаев
    6
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Барыс
    4
    8
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Спартак Москва
    1
    7
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Балтика
    1
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Сибирь
    6
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нижний Новгород
    Сочи
    2
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Москва
    СКА
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Бостон
    Вашингтон
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Реал Сосьедад
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Атлетик Бильбао
    Барселона
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Манчестер Сити
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала