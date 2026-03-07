"Челси" обыграл клуб Рейнольдса и вышел в четвертьфинал Кубка Англии

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Лондонский "Челси" в дополнительное время одержал победу над "Рексемом" в матче 1/8 финала Кубка Англии по футболу.
Встреча в Рексеме завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. В составе "Челси" мячи забили Джош Ачимпонг (82-я минута), Алехандро Гарначо (96), и Жоао Педро (120+5), вратарь "Рексхэма" Артур Оконкво (40) отметился автоголом. У хозяев отличились Сэм Смит (18) и Каллум Дойл (78).
07 марта 2026 • начало в 20:45
Закончен (ДВ)
18’ • Sam Smith
(Каллум Дойл)
79’ • Каллум Дойл
40’ • Артур Оконкво (А)
82’ • Josh Acheampong
96’ • Алехандро Гарначо
(Дарио Эссуго)
120’ • Жуан Педру
(Дарио Эссуго)
На третьей добавленной ко второму тайму минуте полузащитник "Рексема" Джордж Добсон получил красную карточку.
"Челси" занимает пятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. "Рексем" выступает в Чемпионшипе, где располагается на шестой строчке. В 2020 году владельцами клуба стали актеры Роб Макэлхенни и Райан Рейнольдс.
Соперник "Челси" по четвертьфиналу определится в результате жеребьевки.