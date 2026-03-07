Вице-канцлер Германии подверг резкой критике удары по Ирану

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Вице-канцлер ФРГ и сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль раскритиковал удары США и Израиля по Ирану и подчеркнул нежелание вступления Германии в конфликт на Ближнем Востоке.

При этом он отметил, что не сожалеет о духовном руководстве Ирана, убитому в результате ударов.

"Но вопрос в другом: можно ли устойчиво устранить угрозу со стороны иранского режима с помощью авиаударов? У меня есть сомнения. Поэтому я считаю, что прежде следовало сильнее сделать ставку на переговоры. Вопрос ведь в том, действительно ли были исчерпаны все возможности, которые предоставляет международное право, чтобы остановить ядерные планы Ирана. Я думаю, на основе международного права можно было предпринять больше шагов", - заявил Клингбайль в интервью немецкому редакционному объединению RND.

По его словам, сейчас уже трудно уследить за тем, какие причины и цели операции в Иране американцы называли в последние дни.

"Чего они вообще хотят добиться? Сейчас мы видим, что прежде всего из-за чрезмерных иранских ответных ударов в регионе возникает опасность масштабной эскалации. И я вижу большую опасность того, что мы всё глубже скатываемся в мир, в котором больше не существует правил. Мы не хотим жить в мире, где действует только право сильного", - добавил Клингбайль.

Он также отметил, что серьезно сомневается, что эта операция легитимна с точки зрения международного права.

На вопрос, видит ли он риски, что ФРГ может быть втянута в конфликт, вице-канцлер заявил, что Берлин не намерен в этом участвовать.

"Я говорю совершенно ясно: это не наша война. Мы не будем принимать в ней участие. Разумеется, мы реализуем меры для обеспечения безопасности внутри страны - например, усиливаем защиту еврейских учреждений в Германии", - отметил он.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц объяснял свое смирное поведение на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме на фоне ударов США и Израиля по Ирану нежеланием спорить с ним перед включенными камерами.

Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным иранских властей, уже более 1,2 тысячи человек.