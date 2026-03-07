В Фонде Печерского рассказали о подвиге Матрены Вольской

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Фонд Александра Печерского, занимающийся увековечиванием памяти героев сопротивления, считает, что для увековечивания памяти Матрены Вольской, спасшей во время войны более 3 тыс детей и подростков, сделано мало, сообщил РИА Новости председатель правления Фонда Илья Васильев.

Матрена Вольская - советская учительница, участник подполья. Известна тем, что в ходе более чем двухсоткилометрового пешего перехода через линию фронта, а также по прифронтовой полосе, вывела более 3 тысяч детей и подростков Смоленской области в советский тыл, чтобы немцы не угнали их в Германию на работу.

Отвечая на просьбу оценить то, что сделано на сегодняшний день для увековечивания подвига Вольской, Васильев отметил, что на его взгляд, "сделано крайне мало".

"Мы знаем немало историй спасения людей в годы войны, но подвиг Матрёны Вольской до сих пор не получил должного общественного признания", - подчеркнула он.

Васильев рассказал, что Вольская, по разным данным, вывела из оккупированной зоны от полутора до трёх тысяч детей - это одна из крупнейших подобных операций времен Великой Отечественной войны.