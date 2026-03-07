Flydubai возобновила вылеты и полеты в Дубай

«

"Вылеты и полеты в Дубай возобновлены. Пассажирам рекомендуется не приезжать в аэропорт без подтверждения бронирования. Рекомендуется продолжать проверять статус рейсов для получения обновленной информации о предстоящих рейсах", - сказал агентству представитель авиакомпании.