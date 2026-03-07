https://ria.ru/20260307/flot-2079242456.html
Британия готовит авианосец к развертыванию на Ближнем Востоке, сообщили СМИ
Британия готовит авианосец к развертыванию на Ближнем Востоке, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.03.2026
Британия готовит авианосец к развертыванию на Ближнем Востоке, сообщили СМИ
Британия готовит авианосец Prince of Wales к возможному развертыванию на Ближнем Востоке, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источник. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T16:45:00+03:00
2026-03-07T16:45:00+03:00
2026-03-07T16:50:00+03:00
в мире
ближний восток
кир стармер
военная операция сша и израиля против ирана
сша
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831153694_0:217:2867:1830_1920x0_80_0_0_578fd12a5d1a6ad67b688c42e07cc71d.jpg
https://ria.ru/20260307/izrail-2079239545.html
ближний восток
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831153694_69:0:2798:2047_1920x0_80_0_0_25a1f53e1163da8a7516ead677d72f10.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ближний восток, кир стармер, военная операция сша и израиля против ирана, сша, израиль
В мире, Ближний Восток, Кир Стармер, Военная операция США и Израиля против Ирана, США, Израиль
Британия готовит авианосец к развертыванию на Ближнем Востоке, сообщили СМИ
Sky News: Британия готовит авианосец к развертыванию на Ближнем Востоке