16:45 07.03.2026 (обновлено: 16:50 07.03.2026)
Британия готовит авианосец к развертыванию на Ближнем Востоке, сообщили СМИ
Британия готовит авианосец Prince of Wales к возможному развертыванию на Ближнем Востоке, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источник. РИА Новости, 07.03.2026
© Фото : LPHOT BEN CORBETT / Crown copyright 2022Авианосец Королевского военно‑морского флота Великобритании HMS Prince of Wales
© Фото : LPHOT BEN CORBETT / Crown copyright 2022
Авианосец Королевского военно‑морского флота Великобритании HMS Prince of Wales. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Британия готовит авианосец Prince of Wales к возможному развертыванию на Ближнем Востоке, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источник.
"Великобритания готовит авианосец к возможному развертыванию на Ближнем Востоке", - говорится в материале.
По словам источника, экипаж предупрежден о потенциальном развертывании на фоне военной операции США и Израиля против Ирана.
Как отмечается, этот шаг не означает, что авианосец будет отправлен для усиления обороны Великобритании в Персидском заливе и вокруг Кипра, но у премьер-министра страны Кира Стармера будет больше возможностей для более быстрого его перемещения в случае необходимости.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Работа израильской системы ПВО - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Израиль зафиксировал ракетный запуск из Ирана
Вчера, 16:29
 
