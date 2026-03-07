Рейтинг@Mail.ru
"Черноморец" разгромил "СКА-Хабаровск" в матче Первой лиги
Футбол
 
17:23 07.03.2026 (обновлено: 17:47 07.03.2026)
"Черноморец" разгромил "СКА-Хабаровск" в матче Первой лиги
"Черноморец" разгромил "СКА-Хабаровск" в матче Первой лиги
"Черноморец" разгромил "СКА-Хабаровск" в матче Первой лиги
Новороссийский "Черноморец" на своем поле разгромил "СКА-Хабаровск" в матче 23-го тура футбольной Первой лиги. РИА Новости Спорт, 07.03.2026
футбол
спорт
первая лига
спорт, первая лига
Футбол, Спорт, Первая лига
"Черноморец" разгромил "СКА-Хабаровск" в матче Первой лиги

Хет-трик Хубулова принес "Черноморцу" победу над "СКА-Хабаровском"

© Фото : Соцсети ФК "Черноморец"Футболисты клуба "Черноморец"
Футболисты клуба Черноморец - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© Фото : Соцсети ФК "Черноморец"
Футболисты клуба "Черноморец". Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Новороссийский "Черноморец" на своем поле разгромил "СКА-Хабаровск" в матче 23-го тура футбольной Первой лиги.
Первая лига
07 марта 2026 • начало в 15:00
Завершен
Черноморец
3 : 0
СКА-Хабаровск
14‎’‎ • Aleksandr Khubulov
16‎’‎ • Aleksandr Khubulov
62‎’‎ • Aleksandr Khubulov (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча в Новороссийске завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, в составе которых хет-трик оформил Александр Хубулов (14-я минута; 17-я; 61-я - с пенальти).
"СКА-Хабаровск" прервал серию без поражений в Первой лиге, которая насчитывала четыре матча. Команда с 32 очками располагается на седьмом месте в таблице второго по силе дивизиона России. "Черноморец" (27) занимает 11-е место.
В следующем туре "СКА-Хабаровск" 14 марта примет московскую "Родину", "Черноморец" в этот же день на выезде сыграет против воронежского "Факела".
В других матчах дня "Челябинск" и "Спартак" из Костромы сыграли вничью со счетом 3:3, а "Чайка" из Песчанокопского обыграла саратовский "Сокол" - 1:0.
