"Черноморец" разгромил "СКА-Хабаровск" в матче Первой лиги
"Черноморец" разгромил "СКА-Хабаровск" в матче Первой лиги - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
"Черноморец" разгромил "СКА-Хабаровск" в матче Первой лиги
Новороссийский "Черноморец" на своем поле разгромил "СКА-Хабаровск" в матче 23-го тура футбольной Первой лиги. РИА Новости Спорт, 07.03.2026
2026-03-07T17:23:00+03:00
2026-03-07T17:23:00+03:00
2026-03-07T17:47:00+03:00
