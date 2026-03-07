В центре "Сита" сообщили, почему праздник красок в Москве пройдет в апреле

https://ria.ru/20260307/festival-2079277370.html
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Индийский праздник красок Холи в Москве будет проводиться 19 апреля, потому что в марте, когда он прошёл в Индии, в Москве было холодно, рассказала РИА Новости директор индийского культурно-национального центра "Сита" Дарья Котвани.
"В Индии сам праздник Холи был 4 марта. Но так как в Москве в начале марта ещё очень холодно, мы перенесли празднование на 19 апреля, чтобы люди могли комфортно играть с красками на улице", – сообщила она РИА Новости.
В Москве
, добавила она, фестиваль пройдёт на улице Куусинена 19А. В его программе будут игра с красками Холи, индийский базар и концерт.
Ежегодный фестиваль весны и плодородия Холи — один из старейших праздников индуизма, он упоминается даже в древних санскритских текстах и символизирует победу добра над злом, радость и любовь. Во время праздника люди осыпают друг друга цветными порошками и поливают подкрашенной водой.
Фестиваль приходится на начало весны и в индусском календаре выпадает, как правило, на полнолуние.