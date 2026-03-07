https://ria.ru/20260307/fakty-2079155539.html
Факты доказывают, что США лгут о целях в Иране, заявил постпред ИРИ
Факты доказывают, что США лгут о целях в Иране, заявил постпред ИРИ - РИА Новости, 07.03.2026
Факты доказывают, что США лгут о целях в Иране, заявил постпред ИРИ
Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что факты доказывают ложный характер заявлений США о том, что целями их атак являются только военные объекты в... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T00:30:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
амир саид иравани
оон
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
израиль
Факты доказывают, что США лгут о целях в Иране, заявил постпред ИРИ
