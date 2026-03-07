Рейтинг@Mail.ru
Между Ираном и Украиной. Трамп заманил Европу в капкан
08:00 07.03.2026
Между Ираном и Украиной. Трамп заманил Европу в капкан
Между Ираном и Украиной. Трамп заманил Европу в капкан

Топорнин: европейцы не станут ссориться с США из-за Ирана

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© AP Photo / Alex Brandon
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости, Ренат Абдуллин. США и Израиль продолжают атаковать Иран, а их европейские партнеры на конфликт реагируют по-разному. Единой позиции нет даже среди стран НАТО. Одна из причин расхождения — возможное влияние ситуации на решение украинской проблемы.

Нехватка ресурсов

Несмотря на географическую удаленность, ближневосточные события неизменно привлекают внимание киевского режима. Это объяснимо: когда западные страны ввязываются в новый конфликт, помощь Украине сокращается. Даже у американцев, несмотря на значительные ресурсы, может не хватить оружия для себя и союзников.
Проблему уже признали на высшем уровне.
Акция против ударов по Ирану в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
"Мы отвыкли от такого". Что испугало американцев после атаки на Иран
4 марта, 08:00
"Конечно, есть потенциальный негативный фактор для Украины, — заявил в интервью Reuters генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. — А именно очень высокий спрос на системы противовоздушной обороны. Как вы знаете, уже было трудно обеспечить Украину тем, о чем она просила. Теперь у стран Ближнего Востока тоже истощаются запасы средств обороны и они, вероятно, захотят гораздо больше, чем раньше".
Одновременно европейские партнеры США испытывают сложности и в идеологическом плане. По всем правилам они должны поддержать иранскую кампанию Вашингтона. Особенно — после инцидента с ракетой, сбитой недалеко от Турции (хотя информация по-прежнему противоречивая: Иран запуск отрицает).
Однако некоторые страны уже высказались категорически против американской операции. Например, Испания: там правительство запретило Штатам использовать местные военные базы. Главная причина — отсутствие у Вашингтона международного мандата на боевые действия в Иране.
© AP Photo / Vahid SalemiМужчина с иранским флагом на месте удара в Тегеране
Мужчина с иранским флагом на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Мужчина с иранским флагом на месте удара в Тегеране

Штаты недовольны партнерами

Немецкий канцлер Фридрих Мерц насчет правовых обоснований операции США высказался гораздо мягче: "Сейчас не время давать уроки нашим союзникам. Несмотря на сомнения, мы разделяем большинство их целей".
Последняя фраза едва ли касается всего ЕС — или же это просто попытка выдать желаемое за действительное. Рютте открыто подтвердил: да, среди европейских членов НАТО нет единства по поводу иранского конфликта.
Источники Politico считают, что дело в Украине. Логика европейцев здесь максимально упрощенная: мол, любая поддержка американских ударов автоматически будет означать одобрение российской спецоперации.
Проблем у такого объяснения множество. Во-первых, в отличие от Украины, граничащей с Россией, Иран не соприкасается с США. Во-вторых, в исламской республике третьи страны не собирались разместить антиамериканское оружие. Наконец, Тегеран демонстрировал готовность к переговорам, однако натолкнулся на упрямство Белого дома, который целенаправленно искал любой повод для атак.
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
"Эпическая ярость". К чему приведет операция США в Иране
28 февраля, 13:07
По данным источников агентства Anadolu, на данный момент ЕС определил приоритетной задачей предотвращение перерастания конфликта в региональную войну и ограничение его возможных последствий для Европы. Однако такой осторожный подход — большинство стран выразили "глубокую озабоченность", а глава дипломатии союза Кая Каллас заявила о необходимости дипломатического урегулирования — вызвал беспокойство уже в США.
Видный республиканский сенатор Линдси Грэм* раскритиковал политику ЕС, назвав ее "жалко мягкой", а один из стратегов предвыборной кампании Дональда Трампа Крис Лачивита обвинил европейское руководство в "слабости и нерешительности".
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и сенатор Линдси Грэм*
Дональд Трамп и сенатор Линдси Грэм* - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и сенатор Линдси Грэм*
Эти высказывания еще больше поставили под сомнение будущие отношения Штатов со Старым Светом.
Европа теперь в двояком положении. С одной стороны, Трамп может потом вновь упрекнуть партнеров в недостаточном участии и усилить давление на них. В то же время европейцы за последние годы не раз обещали "жестко ответить" Вашингтону на недружественные шаги (от байденовского протекционистского "Закона о снижении инфляции" до трамповских тарифов и притязаний на Гренландию). Вроде бы ситуация удобная.
© Win McNameeПрезидент США Дональд Трамп на встрече с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским
Президент США Дональд Трамп на встрече с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© Win McNamee
Президент США Дональд Трамп на встрече с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским

С Трампом конфликтовать опасно

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко отмечает: разговоры о последствиях иранского кризиса для Европы связаны с тем, что сама украинская тема уходит на второй план, а ЕС заинтересован в ее подогревании.
"В этой ситуации я, если так можно выразиться, увидел бы пользу для России. В том смысле, что европейцы сами подтверждают: украинский кризис — действительно искусственный феномен, причем очень хрупкий. Любой новый повод отодвигает его на дальний план и ведет к потерям в снабжении оружием и деньгами. Думаю, что в самом Евросоюзе просто не знают, на что ориентироваться. С одной стороны, от них требуют оказать поддержку США. С другой, тот же Рютте и СМИ со своими источниками намекают, что про Украину нельзя забывать", — поясняет эксперт.
Мужчины с флагами Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
"Чем раньше, тем лучше". Союзники США формируют антииранскую коалицию
2 марта, 18:10
Доцент кафедры европейского права МГИМО, политолог Николай Топорнин, в свою очередь, указывает, что страны ЕС, несмотря на сомнения, все же не заинтересованы в обострении отношений с США. "Они на своем опыте убедились, что Трамп не любит дипломатические реверансы, затяжные переговоры и консультации, — говорит эксперт. — У него все просто: если кто-то ему не нравится или не соглашается с ним, то он тут же начинает угрожать, например, повышением таможенных тарифов".
В то же время забыть про украинскую тему европейцы тоже не могут. "Они по-прежнему боятся, что после российской победы целями станут другие восточноевропейские государства, — считает Топорнин. — Русофобия — боязнь очень сильная, поэтому они готовы даже пожертвовать определенными экономическими интересами, в том числе отказавшись от энергоносителей. С единственной целью: как-то задержать Москву на Украине. Поэтому идет взвешивание интересов стран".
Эксперт не исключает, что европейцы в результате вполне могут закрыть глаза на действия США. В конце концов, учитывая крутой нрав Трампа, это чревато для Европы меньшими рисками.
* Внесен в список террористов и экстремистов.
© REUTERS / Majid AsgaripourДым на месте взрыва в Тегеране
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Дым на месте взрыва в Тегеране
 
В миреСШАУкраинаИранДональд ТрампМарк РюттеФридрих МерцЕвросоюзНАТОВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
