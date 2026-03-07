https://ria.ru/20260307/emirates-2079201935.html
Emirates возобновит выполнение рейсов в субботу
Emirates возобновит выполнение рейсов в субботу - РИА Новости, 07.03.2026
Emirates возобновит выполнение рейсов в субботу
Эмиратская авиакомпания Emirates продолжит выполнение рейсов в субботу после приостановки, заявила компания в своем аккаунте в соцсети Х. РИА Новости, 07.03.2026
в мире
дубай
emirates
военная операция сша и израиля против ирана
дубай
В мире, Дубай, Emirates, Военная операция США и Израиля против Ирана
Emirates возобновит выполнение рейсов в субботу
Авиакомпания Emirates продолжит выполнение рейсов в субботу после приостановки