11:34 07.03.2026
Emirates возобновит выполнение рейсов в субботу
Emirates возобновит выполнение рейсов в субботу
Эмиратская авиакомпания Emirates продолжит выполнение рейсов в субботу после приостановки, заявила компания в своем аккаунте в соцсети Х. РИА Новости, 07.03.2026
в мире, дубай, emirates, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Дубай, Emirates, Военная операция США и Израиля против Ирана
Emirates возобновит выполнение рейсов в субботу

Авиакомпания Emirates продолжит выполнение рейсов в субботу после приостановки

ДУБАЙ, 7 мар - РИА Новости. Эмиратская авиакомпания Emirates продолжит выполнение рейсов в субботу после приостановки, заявила компания в своем аккаунте в соцсети Х.
«
"Emirates возобновляет работу. Пассажиры, подтвердившие бронирование на сегодняшние рейсы, могут пройти в аэропорт. Это касается и пассажиров, следующих транзитом через Дубай, если их стыковочный рейс также выполняется", - говорится в сообщении.
Девушка на пляже в Дубае - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Туристка рассказала об отношении к русским туристам в Дубае
5 марта, 16:57
 
В миреДубайEmiratesВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
