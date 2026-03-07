https://ria.ru/20260307/efimov-2079206239.html
Ефимов: новые проекты КРТ запланированы в 10 районах Москвы
Ефимов: новые проекты КРТ запланированы в 10 районах Москвы - РИА Новости, 07.03.2026
Ефимов: новые проекты КРТ запланированы в 10 районах Москвы
В 10 районах Москвы идет реализация 14 новых проектов комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир... РИА Новости, 07.03.2026
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
Ефимов: новые проекты КРТ запланированы в 10 районах Москвы
Ефимов: 14 новых проектов КРТ запланированы в 10 районах Москвы
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. В 10 районах Москвы идет реализация 14 новых проектов комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Благодаря новым проектам КРТ десятки гектаров неприглядных территорий получат новый импульс к развитию. Ревитализации подлежат городские пространства в 10 столичных районах. Там построят почти 900 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе более 720 тысяч квадратных метров жилья и около 170 тысяч квадратных метров общественно-деловых и производственных объектов", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Всего планируется реорганизовать участки площадью около 60 гектаров. Новые проекты поспособствуют созданию более 1,7 тысячи рабочих мест, добавил замглавы города.
Работа будет проводиться в пяти округах столицы, отмечается в сообщении градкомплекса. Например, на востоке – в районах Ивановское и Перово, на северо-востоке – в Отрадном, Свиблове, Алексеевском, Ростокине. На северо-западе будут реализовывать проект в Южном Тушине, в центральном округе – в Тверском районе, на юге – в Даниловском и Братееве.
В Южном Тушине, а именно на улицах Аэродромная и Окружная, планируется возвести дома по программе реновации на 44 тысяч "квадратов". На улице Фабрициуса в том же районе появится детский сад на 350 человек, здание для газовой службы и технопарк. В Отрадном тоже построят технопарк, его площадь составит около 26,5 тысячи "квадратов", уточнили в градкомплексе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект КРТ для четырех участков в районе Внуково.